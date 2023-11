Balotaje presidencial: quién ganó la encuesta virtual de El Día de Escobar

A diez días de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la Nación, la expectativa es cada vez mayor y los sondeos de opinión se multiplican para tratar de saber y anticipar el posible resultado o, al menos, las tendencias del momento.

Así como lo hizo en otras oportunidades -la última, antes de las elecciones primarias-, El Día de Escobar volvió a publicar esta semana una encuesta virtual en sus redes sociales. En Facebook, WhatsApp y Twitter se hizo entre el martes y el jueves al mediodía, mientras que en Instagram se hizo entre el martes y el miércoles.

Cerca de dos mil personas expresaron sus preferencias entre Sergio Massa y Javier Milei, con resultados que variaron significativamente según la red social. La consulta también incluyó otras opciones, para que puedan expresarse quienes están indecisos y aquellos que piensan votar en blanco o no concurrir a las urnas.

Aunque es obvio, no está de más aclarar que se trata de un sondeo virtual sin el método científico de una encuesta profesional. No obstante, no deja de ser un muestreo interesante y valioso por la cantidad de personas que participaron.

Recalculando. Milei pasó de su discurso contra “la casta” a aliarse con Juntos por el Cambio.

Un aspecto que hace a la legitimidad de los resultados es que en las cuatro plataformas en las que se realizó este sondeo cada persona pudo votar una sola vez. WhatsApp y Facebook, por ejemplo, permiten la posibilidad de elegir más de una opción, pero la encuesta se configuró de manera tal que cada participante pueda seleccionar una sola.

Una última consideración antes de ir a los datos del sondeo es que Unión por la Patria fue la fuerza política más votada en el partido de Escobar, tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales.

En las PASO, sumando los votos de Juan Grabois y Massa, el oficialismo totalizó el 35,1%, mientras que Javier Milei quedó segundo con 31,1%. En octubre, en tanto, el resultado fue de 42,6% contra 30,1%. Porcentajes parecidos se dieron a nivel provincial, donde el candidato de Unión por la Patria superó al de La Libertad Avanza por 42 puntos a 26.

La referencia anterior es a modo de contexto de las preferencias que el electorado escobarense ya expresó en las anteriores convocatorias a las urnas. Desde ya, ahora la atención se centra en la dirección que le darán a su voto quienes inicialmente adhirieron a candidatos que no llegaron a este balotaje y esa variación podría hacer que los resultados del próximo domingo 19 no se parezcan a los del 13 de agosto ni a los del 22 de octubre. Aunque eso está por verse.

Consenso. Entre sus propuestas, Massa insiste en convocar a un gobierno de unidad nacional.

Red por red

La encuesta tuvo un claro ganador: Javier Milei se impuso en tres de las cuatro redes sociales. En Twitter se dio el resultado más apretado de todos, con 45 puntos para el candidato libertario y 44 para el actual ministro de Economía de la Nación.

Además, el 6% expresó que no sabe a quién votar, mientras que 5% adelantó que lo hará en blanco o nulo.

Otro resultado con bastante paridad se dio en los grupos de difusión de WhatsApp de El Día de Escobar, donde el 45% anticipó su voto a favor de Milei y el 41% lo hizo por Massa.

A su vez, el 7% manifestó su intención de no ir a votar, el 6% se declaró indeciso y el 1% dijo que votará nulo o en blanco.

La única red social en la que ganó Massa fue Facebook. Y por amplio margen: 56% contra 34% del diputado de La Libertad Avanza, una distancia de 22 puntos.

Asimismo, el 6% expresó no tener decidido su voto, el 2% dijo que sufragará en blanco o nulo y el 2% restante afirmó que no irá a votar.

Así como Massa obtuvo una diferencia holgada en Facebook, Milei logró una casi igual de amplia en Instagram, donde cosechó el 51% de las preferencias, contra 33% del candidato oficialista.

Por su parte, el 9% declaró que no irá a votar, en tanto que el 7% dijo que lo hará en blanco o nulo.

Al igual que en las encuestas que este medio realizó antes de las PASO, Instagram volvió a ser la red con mayor número de participantes.