La opinión de un astrónomo sobre las misteriosas luces que se vieron en Escobar

Las misteriosas luces que se vieron el pasado martes a la medianoche atravesando el cielo escobarense siguen dando que hablar. Y no solo en las redes sociales, también en medios nacionales que ya empezaron a hacerse eco de la noticia.

El extraño fenómeno se conoció el jueves, a partir de la publicación de un video en las redes sociales de El Día de Escobar. La secuencia de luces pasando a toda velocidad al costado de la autopista Panamericana, a la altura del cruce con la ruta 25, fue captada por un joven que envió la grabación a este medio.

“En la cámara las luces se ven azules, pero nosotros las veíamos blancas. Casi todas iban hacia Loma Verde, aunque algunas venían en sentido inverso. No duró más de dos minutos”, contó Thiago Fernándes, de 21 años, quien iba en auto por la autopista cuando ocurrió el suceso.

“Con mis amigos nos quedamos discutiendo qué podría haber sido, pero no llegamos a ninguna conclusión. No nos pareció que pueda ser un juego de láser, porque las luces no seguían ningún patrón lógico”, afirmó el joven, sin salir del asombro y tratando de encontrar una explicación.

Secuencia. La vista de las luces desde la autopista, en la entrada a Belén de Escobar.

A unos pocos kilómetros, otro vecino vio y registró lo mismo. Se trata de Pablo Andrés Mancini, que vive en el barrio privado San Matías, en Belén de Escobar. Estaba en el jardín de su casa, dándoles de comer a sus perros, cuando vio esas luces pasar por arriba suyo, una atrás de otra.

“Nunca creí que iba a ver algo así. Verlo con los ojos fue mucho más impactante de lo que se ve en el video. Eran un montón de luces pasando a una velocidad increíble, me impactó”, contó este domingo Mancini en declaraciones al canal La Nación+.

Mientras él no salía de su perplejidad, fue su mujer quien tomó el celular y filmó durante algunos segundos el paso de esas inquietantes luces en el cielo. Minutos después, el vecino publicó el video en su cuenta de Instagram.

Ráfaga luminosa. Un vecino del barrio San Matías filmó el sorprendente suceso desde su jardín.

“Es un OVNI”: la opinión de un astrónomo

La Nación+ también consultó por este suceso la opinión de un astrónomo, quien remarcó su asombro por el acontecimiento y trató de encontrarle posibles explicaciones, al tiempo que descartó algunas hipótesis.

Esteban Tablón echó por tierra especulaciones tales como que pudieran ser satélites Starlink de la empresa Space X, meteoritos o estrellas fugaces. “Si fueran meteoritos, deberían quemarse. Un meteorito brilla porque se está quemando. Por lo tanto, en el transcurso que uno lo ve, va cambiando de color”, explicó.

“Pareciera un fenómeno de la atmósfera, pero realmente no entiendo qué es. Incluso les mandé el video a otros astrónomos, que tienen experiencia observando el cielo, y tampoco supieron darme una explicación”, expresó el especialista.

Una de las hipótesis más corrientes en las redes sociales es que se trataría de un juego de luces de algún lugar de eventos o de alguna persona que tiene ese equipamiento. Sin embargo, Tablón también descartó de plano esa posibilidad: “Ningún proyector hace ese efecto, al menos que yo sepa”, sostuvo.

Pese a no tener certezas, el astrónomo arriesgó una hipótesis “un poco forzada”. Dijo que lo que se vio quizás “podría ser basura espacial, miles, casi millones de pedazos de satélites que van cayendo a la tierra. Pero no suele verse así, en fila”, aclaró.

También aseveró que “no hay nada que indique que es extraterrestre”, pero al no poder determinar qué eran esas luces, no dudó en decir lo que mucha gente pensó al ver las imágenes: “Es un OVNI”, dijo.

“Soy escéptico. Un montón de veces me ha tocado desmentir interpretaciones de cosas. Pero este es el mejor video que he visto de un fenómeno volador que no puedo identificar”, concluyó el científico.

Entre la incredulidad, el asombro y el misterio, el enigmático episodio sigue dando que hablar y mantiene abiertos los signos de interrogación: ¿Qué pasó realmente? Es la pregunta que, por ahora, no tiene una respuesta cierta.