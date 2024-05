Tragedia en la autopista: se cruzó de mano, chocó a otros autos y murió en el acto

De manera violenta, sorpresiva y horrorosa, un hombre de 56 años falleció este domingo a la madrugada al perder el control de su auto y chocar de frente contra varios vehículos en la autopista Panamericana.

El escalofriante suceso ocurrió alrededor de las 3,30 a la altura del kilómetro 37,500 de la autovía, donde se encuentra el denominado Puente de Alba. En ese lugar hay una curva algo cerrada, donde es usual que se registren graves incidentes viales. Además, desde hace varias semanas la zona se tornó más peligrosa, ya que dejaron de funcionar las luminarias y está totalmente a oscuras.

Por causas que se intentan establecer, un auto de alta gama que circulaba en dirección a Capital Federal se cruzó a la mano contraria y chocó frontalmente con al menos cuatro vehículos. El conductor murió de manera inmediata al salir despedido del habitáculo y ser atropellado reiteradamente. Su cuerpo quedó mutilado sobre la cinta asfáltica.

La víctima se llamaba Hugo Daniel Maceratesi, tenía 56 años y conducía un Mercedes Benz 323. Según pudo saber El Día de Escobar, vivía en la localidad de Villa Adelina, del lado perteneciente al municipio de Vicente López, y se dedicaba al rubro de la construcción.

Fatalidad. El auto dio varios tumbos antes de impactar contra otros vehículos.

El múltiple accidente quedó registrado por una cámara de Autopistas del Sol. “El Mercedes se subió al guardarrail y anduvo unos 50 metros sobre la contención, hasta que golpeó con un poste de luz. Ahí se pasó a la mano a Provincia, hizo unos trombos y chocó a los otros autos”, contó a este medio una persona que tuvo acceso a la filmación.

De acuerdo a las primeras informaciones, Maceratesi se desplazaba a una elevada velocidad. No obstante, los peritos no llegaron a determinar si el accidente se debió a una imprudencia del conductor o si estuvo relacionado a alguna falla mecánica. De los otros vehículos involucrados no hubo personas heridas.

Al lugar asistieron bomberos voluntarios, personal de la comisaría Escobar 1ra, agentes de tránsito y una ambulancia de la concesionaria vial que se ocupó de trasladar el cuerpo de la víctima.

Por el hecho se instruyó un sumario caratulado “homicidio culposo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Escobar.

/// Noticia en Desarrollo ///

*Por tratarse de un adelanto con información publicada en tiempo real, algunos datos podrían no ser del todo precisos. De ser así, serán modificados a la mayor inmediatez posible en la versión ampliada y definitiva.