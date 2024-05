Misteriosa aparición de luces en el cielo escobarense: ¿qué fue lo que pasó?

Martes a la noche, víspera de feriado del Día del Trabajador. Panamericana y ruta 25, entrada a Belén de Escobar. Tres amigos van en auto por la autopista y empiezan a ver luces pasando a toda velocidad a su derecha, a unos 30 metros de altura. Son tantas, que uno de ellos decide tomar su celular y filmar lo que ven, que no saben qué es, porque nunca vieron algo así.

No es una ilusión óptica. Lo mismo que vieron ellos lo vieron también otros vecinos. Esto se sabría después. Por lo pronto, en ese momento, no saben si son los únicos que atestiguaron ese extraño suceso: esas luces blancas que raudamente y a baja altura pasaron por el costado de la autopista, perdiéndose en el horizonte, hacia Loma Verde.

“Era la medianoche y veníamos del lado de Maschwitz para Escobar. Cuando estábamos llegando a la entrada, donde están los edificios, empezamos a ver esas luces que pasaban una atrás de otra. No duró más de dos minutos”, cuenta Thiago Fernández.

El joven, de 21 años, envió esa filmación a El Día de Escobar. El video que filmó uno de sus amigos, de 25 segundos, tuvo decenas de miles de reproducciones en las cuentas de Instagram, Facebook y X (ex Twitter) de este medio. “En la cámara las luces se ven azules, pero nosotros las veíamos blancas. Casi todas iban hacia Loma Verde, aunque algunas venían en sentido inverso”.

Secuencia. Las luces pasaron a baja velocidad y raudamente, a la altura de Panamericana y ruta 25,

“Cuando bajamos en el puente de Inmigrantes las teníamos prácticamente encima nuestro. Y ahí fue cuando vimos tres luces que doblaron a la izquierda a mucha velocidad. Cambiaron de dirección instantáneamente”. Cerca de ahí, sobre la Colectora Este, hay un salón de eventos. Descartaron que esas luces salgan de ahí, porque no había movimientos.

“Con mis amigos nos quedamos discutiendo qué podría haber sido, pero no llegamos a ninguna conclusión. No nos pareció que pueda ser un juego de laser, porque las luces no seguían ningún patrón lógico. Lo más raro fue que venían a toda velocidad y desaceleraron justo en la zona donde estábamos nosotros”, concluye en su relato Fernándes, aún sin salir del asombro y tratando de encontrar una explicación.

Reacción en las redes sociales

La publicación del video en las redes sociales de El Día de Escobar no tardó en alcanzar miles y miles de reproducciones, cientos de compartidos y una innumerable cantidad de comentarios.

Muchos arriesgaron que serían luces de alguno de los complejos de eventos que hay al costado de la autopista. En esa línea, las conjeturas variaron entre los que están en el amplio trayecto comprendido entre Ingeniero Maschwitz y Los Cardales.

Una usuaria de Facebook, llamada Blanca Rodríguez, sostuvo que “cuando hay nubes, las luces tanto de linternas como de iluminarias hacia el cielo se reflejan. Además, hay un predio en Río Lujan que con sus luces está haciendo eso”.

Otra vecina, Sonia Martínez, comentó: “Yo vi en una madrugada ese extraño fenómeno, pero son luces de láser que alguien cuando está el cielo con nubes, aprovecha para asombrar”.

👽 Extraña aparición de luces azules pasando a toda velocidad por el cielo de Escobar



El sorprendente suceso ocurrió en la noche del martes y fue registrado por un automovilista a la altura de Panamericana y ruta 25, en la entrada a la ciudad. pic.twitter.com/s0iDMSonsW — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) May 2, 2024

En Instagram, Gabriela Vladyka afirmó que “estaban probando las luces en Native Cardales, que está sobre la Panamericana. Insoportable el sonido. Se creen que están solos en el mundo”.

También hubo quienes recordaron el antecedente de los satélites Starlink, de la empresa Space X, que meses atrás se vieron sobrevolando el cielo argentino y también distintas partes del mundo. Sin embargo, esa hipótesis no tendría sustento. En principio, por la baja altura del evento lumínico que se vio en Escobar.

Otros vecinos aseguraron haber visto el fenómeno desde otros lugares del distrito. Incluso más, contaron que en el último tiempo observaron sucesos similares en el cielo, de cuyo origen no encontraron una explicación lógica.

¿Qué fue entonces esa caravana de luces que como estrellas fugaces sobrevolaron el firmamento escobarense en la medianoche del martes? Por ahora, nadie tiene la respuesta. Quizás en algún momento se sepa. O tal vez quede para siempre como un suceso al que cada uno intentará darle la explicación que más le convenza. Lo único cierto es que el enigmático acontecimiento está dando que hablar a los escobarenses.