Sujarchuk salió al cruce de Milei: “No entiende cómo funciona la democracia”

Aunque hasta ahora había intentado mantenerse al margen de los chispazos entre el peronismo y la Casa Rosada, el intendente Ariel Sujarchuk rompió este sábado esa estrategia y criticó fuertemente al presidente Javier Milei por alentar una rebelión fiscal contra el gobernador bonaerense Axel Kicilllof.

El jefe comunal sostuvo que la actitud del primer mandatario es “una total irresponsabilidad”, al tiempo que lo acusó de no entender “cómo funciona la democracia”. Curiosamente, lo hizo solo desde la red social X (ex Twitter) -no así Instagram ni Facebook-, donde evitó mencionar con nombre y apellido a Javier Milei. Sin embargo, quedó claro que sus palabras lo tenían como único destinatario posible.

En su publicación, Sujarchuk señaló que “la Ley Fiscal Impositiva 2024 fue votada en diciembre en la Legislatura bonaerense, apoyada por varios partidos políticos. Quien no está de acuerdo puede expresarse, pedir que se vote en contra, o incluso recurrir a la Justicia”.

“Convocar desde el Gobierno Nacional a una rebelión fiscal es una total irresponsabilidad. Será difícil hacer Pactos de Mayo o debatir el rol del Estado con quienes no entienden cómo funciona la democracia”, fue la frase que Sujarchuk le dedicó a Milei.

Convocar desde el Gobierno Nacional a una rebelión fiscal es una total irresponsabilidad. Será difícil hacer Pactos de Mayo o debatir el rol del Estado con quienes no entienden cómo funciona la democracia. — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) March 17, 2024

Otros intendentes peronistas y dirigentes de distintos niveles adoptaron una posición pública similar luego de que el presidente de la Nación manifestara su apoyo a la rebelión fiscal propuesta por el diputado libertario José Luis Espert.

“Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común. Yo no los voy a pagar”, aseguró este sábado Espert en declaraciones radiales.

No es la primera vez que el economista insta a la ciudadanía a adoptar este tipo de medidas -lo hizo varias veces en los últimos años-, aunque nunca había logrado este nivel de trascendencia.

“El planteo de Espert es válido”

Las polémicas expresiones del economista y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, encontraron un rápido respaldo de Milei. Desde la red social X, y más tarde en una entrevista con Radio Mitre, el primer mandatario avaló la propuesta de que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires no paguen los impuestos.

“Espert manifiesta que hay un abuso para cobrar impuestos y que después no hay una contrapartida para bienes públicos. El punto que hace es que es confiscatorio, inhibe la producción y no tenés de contrapartida a bienes públicos. Es un robo descarado. No sé (si la gente se anima), pero el planteo de Espert es válido”, analizó el jefe de Estado.

“El aumento de impuestos es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, remarcó en otro pasaje de la entrevista. “Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, planteó Milei.

“Parece que cuando habla del derecho de propiedad el gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad… Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi…”, chicaneó el presidente en X, la red social en la que pasa varias horas al día.

Postura. Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Cambio de actitud

Desde su inició su tercer período de gobierno, el intendente Ariel Sujarchuk mantuvo una actitud de respeto y prudencia respecto al presidente Javier Milei. Cuando reasumió, el sábado 9 de diciembre, destacó el inicio de una nueva etapa en la democracia argentina y le deseó “el mayor de los éxitos” al sucesor de Alberto Fernández.

La segunda vez que el mandatario comunal se refirió al presidente fue este martes, en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Aunque no lo mencionó explícitamente en ningún momento, hizo varias alusiones inequívocas y lo parafraseó en un par de oportunidades.

“Gobernar un municipio requiere de una versatilidad importante, porque el municipio es una valsa que tiene que saber manejarse en un mar de aguas turbulentas en el cual se define la macroeconomía. En este momento requiere medidas de austeridad. Austeridad no es ajuste, es responsabilidad, prudencia, medir los tiempos y las prioridades”, señaló en un pasaje de su discurso

También enfatizó que “gobernar es tomar decisiones, porque no hay plata para todo, pero hay que tener plata para lo que es importante”. En otro pasaje, expresó: “Si ahora gobiernan las fuerzas del mercado y del cielo, bueno, con ayuda de Dios, definamos nuevos lugares para la instalación de comercios, de industrias, para el crecimiento urbano y la preservación de humedales”.

Además, reiteradamente expresó su apertura a discutir el rol del Estado y a debatir qué es gasto y qué es inversión. Sin embargo, se cuidó en todo momento de mencionar a Milei, más allá de que sea obvio a qué y quién se estaba refiriendo.

Con la polémica desatada en torno a la rebelión propuesta por Espert y apoyada por Milei, Sujarchuk volvió a cuidarse de hacer nombres propios. Aunque esta vez endureció sus palabras y las alusiones al presidente fueron bastante menos amigables.