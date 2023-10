Conmoción en Garín: un estudiante apuñaló a otro en la puerta de un colegio

Un violento hecho conmocionó esta tarde a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°1, en la localidad de Garín, donde un estudiante apuñaló a otro en medio de una acalorada discusión.

El ataque ocurrió alrededor de las 13 en la vereda del establecimiento, sito en las calles Colón y Pueyrredón, cuando un adolescente desenfundó un arma blanca con la que hirió a otro estudiante.

El menor herido fue trasladado en un auto particular a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín. “Se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica”, informaron voceros municipales a El Día de Escobar.

A partir de la denuncia de las autoridades escolares, el agresor fue trasladado a la comisaría de la localidad por un móvil del Comando de Patrullas.

De acuerdo a las primeras versiones, tanto el agresor como la víctima tienen 17 años y la pelea se habría iniciado por el interés de ambos en una compañera del colegio.

Junto al equipo de inspectores distritales, el Consejo Escolar intervino y pidió a los directivos de la institución que apliquen una severa sanción disciplinaria al atacante.

Por su parte, funcionarios municipales acompañan al adolescente, su familia y a la comunidad educativa del barrio Cri Cri en este momento de consternación, según se informó en un comunicado.

“No es la primera vez que pasa”

Apenas se conoció la noticia, decenas de padres, estudiantes y vecinos utilizaron las redes sociales para expresarse sobre este brutal ataque.

“Es una locura, mi hija estudia ahí. Fue en el horario de ingreso de los chicos. Me llamó desesperada para que la vaya a buscar. Cuando llego, estaba lleno de policías y todos los padres retirando a los alumnos del colegio. Fue un caos todo”, contó Verónica Gómez en Letras de Garín. Además, sostuvo que “los chicos no pueden ir tranquilos a estudiar”.

Otra madre, Alejandra Aguirre, aseguró que “no es la primera vez que pasa esto. La semana pasada entró un chico que no pertenecía al colegio con un cuchillo. Y no me lo contó nadie, lo vi yo porque estudio en la institución a la noche. Son constantes estos hechos en el colegio”.

“Unas semanas atrás fueron a buscar a mi hijo y a su amigo con un cuchillo. No sé qué tienen en la cabeza, es muy triste lo que está pasando con los adolescentes”, expresó la mujer.

