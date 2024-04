Inseguridad en Garín: robaron en una joyería de la avenida Belgrano

Cerca del horario de cierre comercial, dos individuos asaltaron este martes una joyería y relojería de la avenida principal de la localidad de Garín, de donde se llevaron alhajas y dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la joyería y relojería AV, ubicada sobre la avenida Belgrano al 873, a una cuadra y media de la entrada a la ciudad, cuando dos sujetos ingresaron al local y redujeron a la empleada amenazándola con que estaban armados.

Acto seguido, los delincuentes tomaron un paño con relojes de diversas marcas, le quitaron la billetera a la mujer y escaparon, según la información a la que accedió El Día de Escobar.

Trascendió que los maleantes ataron con precintos a la víctima para inmovilizarla. Tras el robo, la mujer sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser asistida por personal del SAME, según publicó Letras de Garín.

La empleada del comercio, llamada Andrea, de 48 años, declaró a la policía que los ladrones actuaron a cara descubierta y que escaparon a pie. También dijo que no llegó a ver si efectivamente estaban armados y que el local no cuenta con cámaras de seguridad. No obstante, se analizarán las cámaras lindantes de otros negocios y de la vía pública.

En el caso intervino personal de la comisaría Escobar 3ra, del Comando de Patrullas y de la Sub DDI de Escobar. Se instruyó un sumario por “robo” y la investigación quedó a cargo de la UFI Nº5.