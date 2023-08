Un vecino se quitó la vida en un puente peatonal de la autopista Panamericana

Un hombre de 73 años tomó la drástica decisión de quitarse la vida el viernes a la noche en un puente peatonal de la autopista Panamericana, a la altura el kilómetro 52, en Belén de Escobar.

A partir de un llamado al 911 recibido minutos antes de la medianoche, efectivos policiales de la comisaría Escobar 1ra y preventores comunitarios se acercaron a la pasarela ubicada en la intersección de la Colectora Oeste y la calle Bolívar, donde comprobaron que había un hombre ahorcado.

Los uniformados consignaron que la persona colgaba de una soga atada a su cuello y asegurada a las barandas de la pasarela, a una altura aproximada de 4 metros.

Más tarde, el hombre fue identificado como Ricardo Gómez, de 73 años, con domicilio sobre la calle Bolivia al 1700. en el barrio Las Lomas de Belén de Escobar.

Las causas que lo llevaron a tomar tan terrible iniciativa no se habían establecido en un primer momento. Como es de práctica en estos casos, el personal policial instruyó una causa caratulada “averiguación de causales de muerte”.

Un tema clave de salud

Los suicidios son una problemática de salud mental que está en crecimiento, especialmente después de la pandemia de Covid-19. La representación más extendida sobre el suicidio está asociada a la imagen de un acto individual con un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este evento de la vida humana es considerado en toda su complejidad, teniendo un alcance colectivo, como problema sanitario y social.

El suicidio es un tema de salud que requiere un abordaje comunitario y responsable. Al respecto, algunas indicaciones y observaciones de las especialistas son las siguientes:

La persona que se suicida no desea morir. La persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, es decir, desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella.

Se cree que el que dice o amenaza con quitarse la vida, no lo hace;; sin embargo, la mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida.

Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que de ser detectada a tiempo puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo y puede ser una oportunidad para ayudar a quien está padeciendo.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía, tampoco con hechos románticos o heroicos. No es menor destacar que la acostumbrada asociación que se realiza desde los medios de comunicación del suicidio con hechos delictivo al anunciarlos en las secciones policiales, debe ser cuestionada.

Suele afirmarse que los niños no se suicidan. Sin embargo, una vez que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse por medio de la educación es la visión sobre el suicidio como una forma de solución a los problemas.

Comentarios

comentarios