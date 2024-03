Sesión especial del Concejo Deliberante por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Como lo viene haciendo en los últimos años, el Concejo Deliberante de Escobar celebrará este miércoles a la tarde una nueva sesión especial por la Memoria, la Verdad y la Justicia, con motivo de haberse cumplido 48 años del último golpe de Estado.

Durante la jornada se expondrá un libro, hasta ahora desconocido, con poesías de Tilo Wenner, uno de los 47 detenidos-desaparecidos del partido de Escobar durante la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 19976 y 1983. La publicación incluye ilustraciones de Peter Sussmann, un artista comprometido con los derechos humanos, al igual que Wenner.

La pieza fue hallada por el hijo de Sussman, Tomás, quien tras la muerte de su padre tuvo que encargarse de limpiar el estudio donde él pintaba. Ordenando entre muebles que hacía décadas no se abrían encontró unas copias de El pie del vacío (Ediciones Raya, 1960).

Tomás Sussman, conocido por ser el guitarrista del grupo de rock Las Pelotas, le comentó a un periodista amigo sobre este libro. A través de él fue que, años después, este histórico ejemplar llegó a la Municipalidad de Escobar.

Tilo Wenner fue periodista y poeta. Nació en el pueblo entrerriano de Galarza en 1931 y a mediados de los ‘60 se mudó a Belén de Escobar. Se casó y fundó El Actual, un periódico independiente de publicación semanal que seguía de cera los acontecimientos locales y regionales de la época.

Dos días después de consumado el Golpe, el 26 de marzo de 1976, Wenner fue detenido y desaparecido por fuerzas policiales. Tenía 45 años. En abril de 2009, en una tumba anónima del cementerio municipal de Belén de Escobar, se identificaron sus restos, luego de 33 años de búsqueda.

De saco y corbata. Tilo Wenner nació en Entre Ríos y fue asesinado cuando tenía 45 años.

Por su parte, Peter Ferdinand Sussman nació en una Berlín convulsionada en marzo de 1927. Su familia, de origen judío, emigró a la Argentina huyendo de las atrocidades del nazismo poco antes del estallido de la guerra. En el arte encontró su lugar de refugio ante tanta angustia y dolor.

Los horrores del autoritarismo volvieron a tocar a las puertas de Peter Sussman. Esta vez, siendo testigo de cómo desaparecían, mataban u obligaban a emigrar a sus amigos, conocidos o compañeros de trabajo.

Su compromiso y solidaridad lo llevaron a dar refugio en su casa al hijo de Paco Urondo luego de que el famoso escritor, poeta y periodista fuera asesinado.

“El mundo tiene que aprender de las experiencias del nazismo, si no va a ir muy mal. Porque no era un problema alemán, ni francés, ni de Hitler, era un problema humano. En todas partes del mundo esas cosas están pasando, han pasado y seguirán pasando si no nos oponemos a eso”, declaraba el dibujante en una entrevista realizada en los años ’90.

Es el tercer año consecutivo que el Concejo Deliberante, bajo la presidencia de la concejal Laura Guazzaroni, convoca a una sesión especial por el 24 de Marzo. El horario de inicio está pautado para las 18. Según trascendidos, varios concejales de la oposición estarían evaluando no dar el presente.

Horas antes, a las 12, se realizará la segunda sesión ordinaria del período legislativo 2024. Por los expedientes que tendrían tratamiento, no se esperan grandes debates.

Portada. La última tapa de El Actual denunciaba un atentado paramilitar en su imprenta.

Muestra artística colectiva

En la vísperas de la doble jornada legislativa de este miércoles, se llevará a cabo esta tarde en el Concejo Deliberante una exposición artística colectiva denominada «Memoria, Verdad y Justicia».

La muestra contará con la participación de 16 artistas escobarenses, que presentarán instalaciones, esculturas, pinturas y fotografías alusivas a la temática.

Serán de la partida Quique Gurevich, Karin Ritterband, Sara Polisano, Mónica Morillas, Sonia Mestre, Lili Marcos, Jorge da Fonseca, Gabriela Mensias, Claudia Rodriguez, Karina Tegaldo, Clarisa Lebel, Nicolas Rubio, Marcela Rivero, Carlos Souto, Lorena Villaroel y Lisbeth Feinberg.

La nueva sede del Concejo Deliberante, inaugurada en abril del año pasado, está en avenida Tapia de Cruz 1280, esquina Pellegrini, donde antes funcionó la Casa de la Cultura.