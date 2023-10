El candidato a intendente de Milei denunció por injurias a una trabajadora social

Un fuerte revuelo político se levantó en las últimas horas a partir de la denuncia penal que el candidato a intendente de La Libertad Avanza (LLA), Eduardo Gianfrancesco, realizó contra una trabajadora social y militante oficialista a la que acusó de difamarlo en las redes sociales.

La presentación del concejal libertario tuvo por destinataria a Albina Flores, responsable de un comedor comunitario de Ingeniero Maschwitz y concejal suplente del Frente de Todos en 2021, quien compartió imágenes del candidato opositor con declaraciones falsas en sus estados de WhatsApp.

Las publicaciones utilizaban una foto Gianfrancesco en una caravana junto a los diputados Javier Milei y a Carolina Píparo -candidatos a presidente y a gobernador de LLA- con textos sobreimpresos al pie de esa imagen que se atribuían al postulante local.

“En los terrenos del Polo de Educación Superior voy a construir un barrio privado para millonarios y narcotraficantes”, decía una de las publicaciones. “Lo que quiero es hacer de Escobar un centro comercial y logístico para la distribución de órganos”, señalaba otra, en el mismo tono.

“Memes”. Las imágenes que Albina Flores compartió en sus redes y por las que Gianfrancesco la denunció.

Aunque se podía inferir que esas declaraciones no eran reales sino irónicas, al candidato opositor no le causaron ninguna gracia. Por eso, inició una causa penal por injurias y calumnias en el Juzgado Correccional Nº1 de Zárate Campana.

“Estamos iniciando acciones legales contra todas las personas que están inventando, difundiendo y promoviendo imágenes de mi persona en redes sociales con declaraciones falsas. Van a tener que responder civil y penalmente por las difamaciones”, anunció el viernes Gianfrancesco en su cuenta de Instagram.

Las injurias son un delito contra el honor, tal como se denomina a aquellos que afectan el prestigio, la dignidad o la reputación de las personas físicas.

Según el artículo 208 del Código Penal, “es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Reacción del oficialismo y descargo de Flores

Desde Unión por la Patria se solidarizaron con Albina Flores y consideraron que estaba siendo “perseguida judicialmente por compartir un meme en sus redes sociales”.

“El meme fue compartido por centenares de personas, pero la única querellada por el candidato de Javier Milei es Albina Flores, una conocida trabajadora social del barrio San Miguel, que tiene a su cargo un merendero donde decenas de chicos y chicas concurren todos los días en busca de alimentos”, expresaron en un comunicado.

Flores, por su parte, hizo un descargo público en el que señaló: “Hace 40 años que vivo en el barrio, todo el mundo me conoce y sabe quién soy. Por eso, no entiendo por qué este señor me inició una querella por injurias por el simple hecho de haber compartido un meme en mi Facebook”.

“Yo estoy en desacuerdo con la libre portación de armas, la venta de órganos y un montón de cosas que proponen Milei y sus candidatos y tengo derecho a expresarme como tenemos todos. Por eso me duele y me parece injusto que este candidato me haya denunciado”, sostuvo la vecina.

Denunciada. Albina Flores está a cargo del comedor comunitario El Quinchito en Maschwitz.

Además, le dijo a Gianfrancesco que “aunque intente perseguirme judicialmente, no me va a amedrentar. Al contrario, esto me da más fuerzas para seguir trabajando por la gente de mi barrio como siempre lo hice”.

El candidato a intendente de LLA fue el segundo más votado en las pasadas elecciones primarias del 13 de agosto: obtuvo el 23,4% de los votos (30.347) y superó a la suma de las dos listas que se presentaron a la interna de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, Gianfrancesco quedó muy lejos de poner en riesgo la reelección para un tercer mandato de Ariel Sujarchuk, quien cosechó el 48,2% (59.510 votos) de las preferencias del electorado escobarense.

