Doble y tensa jornada en el Concejo Deliberante: cruces y bancas vacías

Muy lejos de los consensos de los que hasta hace poco se jactaba el oficialismo, el inicio del período legislativo dejó entrever que este año no sería de mucha armonía en el Concejo Deliberante de Escobar. Especialmente si los debates atraviesan cuestiones nacionales y no tanto locales, como ocurrió este miércoles, donde el clima fue por demás tenso.

Hace dos semanas, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó la apertura de las sesiones ordinarias, que se realizó en el microestadio municipal de Garín. De regreso a su recinto de la avenida Tapia de Cruz, el Concejo Deliberante tuvo este miércoles sus primeras convocatorias a puertas abiertas: una sesión ordinaria y otra especial, para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La primera tuvo dos características: por un lado, la falta de acuerdos en la votación de la mayoría de los expedientes; por el otro, los continuos chispazos entre algunos concejales de la oposición y la presidenta del Concejo, Laura Guazzaroni, que llegó a decirles: “Tenemos un reglamento, léanlo”.

Los cruces entre Guazzaroni y representantes de la oposición no son nuevos, pero sí cada vez más frecuentes y ásperos. Poco colabora la máxima autoridad cuando desafía o se dirige entre irónica y autoritaria a quienes están debajo del estrado. En vez de dar el ejemplo, suele contribuir a caldear más los ánimos. Esta vez le pasó con tres mujeres: Mariana Huber (La Libertad Avanza), Griselda Aristi (Unión Liberal) y Patricia Froy (Juntos).

Desafiante. Laura Guazzaroni se dirigió de mala manera a varios concejales opositores.

Al ser la segunda sesión ordinaria del año, el orden del día incluyó numerosos expedientes que no tuvieron tratamiento durante el receso. No obstante, los principales debates estuvieron dados sobre proyectos que presentaron los concejales de Unión por la Patria para discutir varios asuntos de orden nacional. Por ejemplo: repudiar una alusión denigrante hacia las personas con síndrome de down del presidente Javier Milei o el despido de trabajadores de la ANSES.

El último debate estuvo dado sobre la decisión de la Secretaría de Educación de la Nación de suspender la puesta en funcionamiento de la Universidad del Delta y otras cuatro casas de altos estudios creadas por ley en septiembre del año pasado. En este punto tampoco hubo consenso, aunque el oficialismo volvió a imponer su mayoría de 13 a 11 para aprobar un proyecto que expresa precaución por esta medida. A falta de acuerdos, lo que sí abundó, en este y otros momentos, fueron las chicanas y pases de factura.

Entre los pocos expedientes aprobados por unanimidad están la imposición del nombre Luis Alberto Spinetta al Instituto Municipal Superior de Formación Docente y Técnica Nº8034, de Ingeniero Maschwitz, y la instauración de jornadas de concientización para promover comercios accesibles y sin barreras cada 3 de diciembre.

Por lo demás, la sesión comenzó 12.30, finalizó tres horas después y contó con asistencia perfecta.

Asistencia perfecta. La sesión ordinaria contó con la presencia de los 24 concejales.

Memoria con ausencias

En segundo turno, a partir de las 18 se llevó a cabo una sesión especial por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemoró el domingo. Se trata de una convocatoria que aspira a generar un espacio de reflexión colectiva y que el Concejo lleva adelante desde 2021. Sin embargo, la ausencia de la mayoría de los concejales opositores dejó un vacío indisimulable en el recinto.

De los once concejales que pertenecen a fuerzas opositoras, solo dos dieron el presente: Diego Castagnaro (Cambia Escobar) y Gabriela Hernández (Proyectos Escobar), ambos referenciados en Juntos por el Cambio, aunque en bancadas distintas. Desde La Libertad Avanza, el día anterior, sus tres concejales habían avisado que no asistirían.

Durante el encuentro, que se extendió a lo largo de noventa minutos, varios concejales hicieron uso de la palabra para reflexionar sobre la violencia política en Argentina y el proceso de recuperación democrática. Además, analizaron el terrorismo de Estado, la importancia del proceso judicial a los genocidas y la vigencia del “Nunca más”.

Después se leyó un documento de la Mesa Local de Derechos Humanos y se presentó el libro Los nietos te cuentan cómo fue, a cargo de sus autoras: Analía Argento y Mariana Zaffaroni Islas.

A su vez, en la antesala del recinto de sesiones se expuso un libro, hasta ahora desconocido, con poesías de Tilo Wenner, uno de los 47 detenidos-desaparecidos del partido de Escobar durante la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. El día anterior se había inaugurado una muestra colectiva de la que participaron 16 artistas locales.