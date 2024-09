Panamericana y ruta 26: automovilista quedó atrapado entre dos camiones

Un automovilista de 26 años sufrió un grave accidente de tránsito este miércoles al mediodía cuando el vehículo que conducía sobre la autopista Panamericana chocó desde atrás a un camión y fue embestido por otro en la parte posterior.

El incidente vial ocurrió minutos antes de las 14 a la altura de la autovía y la ruta provincial 26, en la localidad de Ingeniero Maschwitz. Por causas que se intentan establecer, un Volkswagen Gol que circulaba por el carril central impactó desde atrás a un camión Iveco, al mismo tiempo que otro transporte de la misma marca lo chocó también desde atrás.

La sucesión de embestidas hizo que el vehículo particular quedara atrapado entre los dos camiones, con serios daños tanto en la parte frontal como en la parte trasera de la carrocería. Una hipótesis que circuló es que el camión que venía detrás lo habría embestido primero, provocándole el impacto contra el que iba adelante. No obstante, esa versión no está confirmada.

El conductor del Gol, llamado Walter Julián García, de 26 años, fue trasladado al hospital provincial Enrique Erill por una ambulancia del SAME. “Lo llevamos para que reciba una mejor atención médica, aunque no presentaba heridas graves”, expresó una fuente consultada por El Día de Escobar.

A su vez, los camioneros fueron identificados como Gastón Alberto Ibarra (38) y Edgardo Vizcarra (50), quienes resultaron ilesos.

Debido a este suceso, el tránsito sobre la mano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó serias demoras, especialmente en los primeros momentos.