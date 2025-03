Estudiantes de Derecho de la UBA dan asesoramiento legal gratuito en Escobar

En la vida universitaria, existe un principio implícito que pocos expresan, pero muchos comprenden: lo que se recibe, en algún momento, debe ser devuelto. No como una obligación, sino como un acto de justicia social. Con esa idea, estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzaron a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito en el partido de Escobar, poniendo sus conocimientos al servicio de la comunidad que, en gran medida, hizo posible su formación.

La iniciativa, desarrollada en conjunto por la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la UBA, el Municipio y el Colegio de Abogados de Zárate-Campana, permite que los estudiantes del último año realicen sus prácticas profesionales en Derecho Civil y de Familia, brindando orientación legal a vecinos que no cuentan con recursos para afrontar los honorarios de un abogado.

Este patrocinio jurídico gratuito funciona en el Punto Digital de Belén de Escobar, ubicado en Lauría y Pasteur, donde los estudiantes trabajan bajo la supervisión de docentes de la UBA, quienes también son abogados en ejercicio. Este espacio no solo fortalece la formación de los futuros profesionales, sino que también garantiza que el conocimiento adquirido en la universidad pública se transforme en un servicio concreto para la comunidad.

Los casos en los que intervienen los futuros abogados surgen del Colegio de Abogados de Zárate-Campana, en el marco del Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito. De este modo, se fortalece el acceso a la justicia en el distrito, permitiendo que más personas puedan recibir asesoramiento legal sin costo.

Acceso a la justicia

El lanzamiento de las prácticas contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el intendente Ariel Sujarchuk, el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, y la directora del Departamento de Práctica Profesional de esa facultad, Virginia Badino. También asistieron representantes del CAZC y docentes universitarios involucrados en la formación de los estudiantes.

Durante la inauguración, Sujarchuk destacó el valor de esta iniciativa, subrayando que contribuye a suplir la ausencia de los Centros de Acceso a la Justicia, recientemente cerrados por el gobierno nacional. “Con este programa, no solo los estudiantes pueden desarrollar su formación en el partido de Escobar, sino que también se garantiza que la población más vulnerable acceda a asistencia legal sin pagar honorarios”, expresó el intendente.

Por su parte, el decano Leandro Vergara celebró el trabajo conjunto entre la universidad y el municipio, destacando que “es un gran ejemplo de cómo las instituciones pueden generar un impacto positivo en la sociedad. Ganan los estudiantes, porque adquieren experiencia, y ganan los ciudadanos, porque pueden acceder a un derecho esencial como la justicia”.

Este proyecto no solo refuerza la formación práctica de los estudiantes, sino que también encarna el espíritu de la universidad pública: una educación que no se queda en el aula, sino que vuelve a la comunidad en forma de conocimiento aplicado. A través de este programa, los futuros abogados aprenden que el derecho no es solo teoría, sino también un compromiso con la sociedad.

Las personas interesadas en recibir asesoramiento jurídico gratuito deben solicitar un turno en la sede del Colegio de Abogados, ubicada en el edificio de la Mutual de los Bomberos: Asborno 526, a media cuadra de la plaza central de Belén de Escobar. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.