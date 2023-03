Sentada en el colegio Santa María: reclaman aire acondicionado en las aulas

Los estudiantes del secundario exigen a las autoridades medidas para contrarrestar la ola de calor. “Pagamos mucho de cuota como para no tener el colegio en condiciones”, afirman.

La ola de calor extremo que lleva ya dos semanas marcó el inicio de un ciclo lectivo enrarecido, con clases suspendidas en muchos colegios, reclamos en otros tantos y posiciones encontradas sobre esta situación en las distintas comunidades educativas, así como en la población en general.

Un nuevo episodio relacionado a las agobiantes temperaturas imperantes ocurrió este lunes en el colegio secundario Santa María, donde los alumnos realizaron una sentada para reclamar la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas.

Antes de llevar a cabo la protesta, los estudiantes redactaron de puño y letra un petitorio que elevaron al director general de la institución, Fernando Vitullo, explicando la situación que padecen por la ola de calor extremo.

“Pedimos que por favor tengan a consideración invertir en aires acondicionados para las aulas más calorosas. Sabemos y entendemos que es un gasto significativo, por eso proponemos que los cursos vayan rotando para que sea justo para todos los estudiantes, ya que con estas altas temperaturas no es suficiente con ventiladores”, expusieron.

También plantearon que esta situación “perjudica el clima de estudio y el bienestar de alumnos y docentes”.

“Hacemos este pedido, ya que queremos ver crecer a nuestro colegio junto a nosotros y futuras generaciones”, concluye el texto, que cuenta con la firma de más de doscientos estudiantes.

Fue un día distinto y tenso en el colegio, donde solo se dictaron clases en las dos primeras horas. Después se inició la sentada, a la espera de una respuesta positiva que nunca llegó.

“Únicamente tenemos ventiladores, algunos de los cuales apuntan a la pared, otros no andan o no se pueden prender porque “salta la térmica”. Pagamos mucho de cuota como para no tener el colegio en condiciones”, expresó a El Día de Escobar una de las estudiantes que participó de la protesta.

Durante la jornada, las autoridades del colegio decidieron darles a los estudiantes la posibilidad de no concurrir en los días de altas temperaturas sin que se les compute la inasistencia –“falta justificada”-, como forma de descomprimir el malestar.

El director habló con los adolescentes, quienes no quedaron conformes con sus respuestas. “Lo único que hacía era desviar el tema hacia Edenor y los proveedores de los ventiladores. Ahora nos dicen que no pueden hacer nada y que nos van a ir rotando de salones para que los chicos de cursos menores sufran menos”, contó una alumna.

No es la primera vez que en el tradicional colegio religioso de Belén de Escobar los estudiantes de nivel secundario organizan una manifestación con esta metodología. De hecho, el último antecedente data de agosto del año pasado, cuando hicieron una sentada en el patio para reclamar la reincorporación de una profesora y un preceptor.

Desde este nuevo ciclo lectivo, el colegio dejó de tener turno mañana y tarde para ser de jornada completa: los alumnos ingresan a las 8.30 y se retiran a las 16.30.

La nueva modalidad no comenzó de manera óptima. A los problemas causados por la ola de calor extremo, se suman otros reclamos de los estudiantes.

“No tenemos espacio en los bancos para poner las carpetas, en ciertas materias tenemos que hacer las cosas en el suelo y otras veces tenemos que comer bajo el sol porque no nos dejan subir y nos dan apenas veinte minutos para comer, cuando los que comen en el comedor pierden diez minutos haciendo la fila”, comentó otra estudiante que se contactó con este medio para dar a conocer esta problemática.

La publicación de la sentada organizada por los estudiantes del colegio Santa María tuvo un amplio alcance en la cuenta de Instagram de El Día de Escobar, superando las mil interacciones en las primeras horas. Entre los comentarios, las opiniones estuvieron divididas entre quienes apoyaron el reclamo y quienes consideran que las clases deben darse igual, aunque los ventiladores no alcancen a morigerar el impacto de las altas marcas térmicas.

Por otra parte, debido a la ola de calor la Escuela Técnica Nº1 de Escobar anunció que este lunes y martes el turno tarde no tendría clases “a fin de preservar la salud de estudiantes y docentes ante las temperaturas extremas”.

El equipo directivo anunció que se encuentra trabajando con los jefes de Integración Curricular para unificar un plan de continuidad pedagógica por los días de clase perdidos.

El turno mañana seguirá cursando con normalidad, en tanto que el vespertino ingresará al establecimiento a las 19.

