Sujarchuk participó del primer acto de Cristina Kirchner al frente del PJ

Cristina Kirchner encabezó este lunes por la noche la primera reunión formal como presidenta del Partido Justicialista (PJ) en el barrio porteño de Balvanera. El encuentro tuvo como propósito presentar el nuevo organigrama partidario y oficializar a sus nuevas autoridades en áreas clave para el futuro del movimiento.

Uno de los anuncios más destacados a nivel local fue la designación del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien quedó cargo de la secretaría de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial, Criptografía y Ciberseguridad.

Este nombramiento forma parte de una reforma estructural y una reconfiguración del mapa político interno, pensando en la necesaria renovación del movimiento de cara a las próximas elecciones legislativas, pero que también tiene como horizonte el 2027.

“El peronismo debe incorporar las nuevas tecnologías y adaptarse a las formas de comunicación de este tiempo. Y quién mejor que alguien con la capacidad de trabajo y el conocimiento de Ariel Sujarchuk para llevarlo a cabo”, expresaron desde el PJ local, que celebró la designación de su titular en esa secretaría.

Respaldo. Sujachuk se mostró alineado con la presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

Según se informó oficialmente, en la reunión se analizó “la situación del país en general y del escándalo de la estafa de $LIBRA en particular”. Por eso, la presidencia solicitó “un informe detallado sobre los hechos y sus posibles consecuencias”. La elaboración del mismo estará a cargo de la secretaría que dirigirá Sujarchuk y la de Asuntos Legales y Constitucionales, que tiene como titular a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

“A su vez, se presentó el proyecto de ley de Afiliación Digital, para que nuestros bloques legislativos le den impulso en las respectivas Cámaras. Dicho proyecto significa dejar atrás un sistema anacrónico de afiliación en fichas de cartón, facilitando la decisión de quienes quieres participar en la política partidaria”, se indicó.

Luego de escuchar los informes de los interventores del PJ en las provincias de Jujuy y Corrientes, se decidió prorrogar la intervención del partido en la primera. Como último punto del temario, se analizó la situación de las provincias y se ordenó la intervención del partido en los distritos de Salta y Misiones.

El acto celebrado en la sede de Matheu al 130 también sirvió para demostrar el músculo político y el respaldo a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que en los últimos días se vio cuestionada por el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por el gobernador Axel Kicillof y respaldado por 39 intendentes bonaerenses, entre los cuales no está Sujarchuk.

A 79 años del triunfo del General Perón en las elecciones presidenciales de 1946, se realizó la primera reunión del nuevo Consejo Nacional del Partido Justicialista. pic.twitter.com/XuaVmVJKQg — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 24, 2025

La presidenta del PJ estuvo acompañada por el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, que es vicepresidente 1°; la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (vicepresidente 2°); el presidente del bloque diputados de UP, Germán Martínez (vicepresidente 3°); la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (vicepresidente 4°); y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli (vicepresidente 5°).

También estuvieron los consejeros titulares Vanesa Siley, diputada por provincia nacional de Buenos Aires; el senador nacional Juan Manzur; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Agustina Propato; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, el senador nacional José Emilio Neder y la diputada nacional Paula Penacca.

Además, asistieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el senador nacional Carlos Linares y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

En medio de la división peronista en territorio bonaerense no pasó inadvertida la presencia de los intendentes Ariel Sujarchuk, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo) y Federico Susbielles (Bahía Blanca), todos ellos integrantes del flamante Consejo de Partido.

La asistencia del jefe comunal de Escobar en el encuentro encabezado por la dos veces presidenta de la Nación no debería verse con asombro. En noviembre del año pasado, en medio de la disputa por la conducción del PJ entre Cristina Fernández y el gobernador riojano Ricardo Quintela, Sujarchuk integró la lista de dirigentes que apoyaron la candidatura de la ex mandataria. De los 69 consejeros titulares, ocupó el puesto 66.