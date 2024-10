La interna del PJ: Sujarchuk está en la lista de Cristina Fernández de Kirchner

Suele decirse desde tiempos ancestrales que la política es el arte de lo posible. Y en el peronismo, últimamente, nada es imposible, menos la unidad. El Partido Justicialista no logra recuperarse de la dura derrota electoral del año pasado, se repite en errores y peleas internas y desgasta a las pocas figuras que podrían embanderar su renovación.

Dentro de este contexto, la próxima escala de este derrotero serán los comicios internos del 17 de noviembre, donde el PJ elegirá a sus autoridades nacionales. De un lado, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del otro, el gobernador riojano Ricardo Quintela.

Al filo del cierre de listas, en la medianoche del sábado, los apoderados presentaron formalmente el compendio de dirigentes que acompañarán a los candidatos en esta nueva puja, que se prevé de alto voltaje. Cristina Kirchner lo hará con el nombre “Primero la Patria”, mientras que Quintela usará el sello “¡Federales! Un grito de corazón”.

Una de las sorpresas más significativas que deparó a nivel local el cierre de listas es la presencia de Ariel Sujarchuk en la nómina que acompaña a la dos veces presidenta de la Nación. Sorprende por dos motivos: por un lado, la distancia que viene teniendo con ella; por el otro, que su nombre aparece casi al final. De los 69 consejeros titulares, es el número 66.

Candidata. Cristina Fernández de Kirchner va por la presidencia del PJ a nivel nacional.

Otro dato que llama la atención es que el intendente de Escobar no haya hecho una sola mención a este tema en sus redes sociales. Algo extraño tratándose no solo de un jefe comunal sino además del titular del PJ local.

Además de no participar en las últimas convocatorias de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, Máximo Kirchner -aunque siempre envió representantes-, Sujarchuk se mostró muy crítico de la situación del PJ. “Nuestros dirigentes se están peleando por una birome que cada vez tiene menos tinta y que los aleja de los problemas cotidianos de los argentinos y de los bonaerenses”, declaró hace poco más de un mes en una entrevista. Sin embargo, en esta oportunidad prefirió no quedarse al margen y usar esa misma birome para refrendar su adhesión a la ex presidenta.

Los candidatos de uno y otro

Junto a Cristina Fernández aparecen figuras que actualmente detentan un rol clave dentro del peronismo nacional. Sus candidatos a vicepresidente son el senador José Mayans, la senadora Lucía Corpacci, el diputado Germán Martínez, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli.

Asimismo, se pueden destacar la presencia de la senadora provincial Teresa García y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, como postulantes a consejeros titulares. En esa misma nómina aparecen también los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y el ya mencionado Sujarchuk.

Oponente. El riojano Ricardo Quintela enfrentará a Cristina Fernández por la conducción del PJ.

Por su parte, la lista “Federales, un grito de Corazón” no lleva a un ningún dirigente bonaerense para ocupar alguna de las vicepresidencias del PJ. Como candidata a vicepresidenta 1° figura Magda Ayala, intendenta de Barranqueras, una pequeña ciudad de la provincia del Chaco, aliada del exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich.

También acompañan a Quintela el ex senador y ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, como vicepresidente 2°; la sindicalista Mariana Gadea (UPCN-CABA) como vice tercera; el tucumano Roque Álvarez (jefe del bloque peronista de la Legislatura) como vice cuarto y Alba Sánchez, intendenta de La Viña en Salta, como vice quinta.

Entre los candidatos a consejeros titulares aparecen varios dirigentes que han chocado con el kirchnerismo en el último tiempo. Entre ellas la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente del peronismo y que es también suegro de Sergio Massa y, cerrando la lista, el otrora jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero.