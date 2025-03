Sujarchuk habló sobre la instalación de una sala de bingo en Maschwitz

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk se refirió por primera vez a uno de los temas que más controversias generó en el último tiempo: la futura instalación de una sala de bingo en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Cerca del final de su alocución, el jefe comunal se refirió a lo que pasó en el Concejo Deliberante a fines del año pasado, cuando con llamativa urgencia y entre muchos interrogantes se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza para autorizar la instalación de una sala de juegos de azar en la intersección de la ruta provincial 26 y la autopista Panamericana. Días después se supo que se trataría del Bingo Ramallo, ubicado en esa ciudad bonaerense, cuyos dueños quieren reubicarlo en un sitio de mayor movimiento.

“Vieron lo del bingo: ¡qué quilombo se armó!, ¿no?”, introdujo Sujarchuk, jocosamente, para después hacer “una defensa pública del Honorable Concejo Deliberante”. “¿Así que hubo guita? ¿O sea que el empresario les pagó a los concejales para que voten? ¿Y qué hizo? Porque en Ramallo votaron por unanimidad para que se quede. O sea, es un esquizofrénico: acá les pide para que venga y allá para que no se queden”, razonó, irónico.

“Miren, no conozco un municipio que quiera que se vayan. Además, no conozco ningún lugar donde no hayan traído progreso”, aseguró. “Yo defiendo el progreso del partido de Escobar, las inversiones y voy en contra de la hipocresía. Si viene una inversión y estamos todos de acuerdo, bienvenida al partido de Escobar. Y los que me dicen que en otros lados se devaluó, miren en la Ciudad de Buenos Aires dónde está, miren San Isidro, miren Tres de Febrero, miren Pilar”, comparó.

El intendente también pareció acusar recibo de la repercusión negativa que tuvo en varios medios nacionales el tratamiento exprés del proyecto del bingo, que presentó el concejal macrista Leandro Goroyesky. Al menos, eso se entendió cuando aseveró escuetamente que “las operaciones vienen de la competencia”.

Además, Sujarchuk aseguró que “hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto en el Ejecutivo”, a pesar del apuro con el que se trató este expediente en el Concejo Deliberante, en una sesión extraordinaria. Y agregó: “De hecho, todavía ni siquiera está avalado por la Provincia”.

“Nunca fui de esconderme y de este tema no hablé”, reconoció en otro párrafo, al tiempo que remarcó: “Si quieren hablar de ludopatía, esto se sancionó en el gobierno de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal cuando se aprobó el juego online. No fuimos nosotros. Sin embargo, nosotros sí queremos que vengan los hoteles, los centros comerciales, más trabajo para la gente y el crecimiento del partido de Escobar”.

Tras los aplausos de la mayoría de los presentes, retomó el tema para acotar que ya hubo otros pedidos para que se instalen salas de juego en el partido de Escobar. “Este no fue el primer intento, hubo otros que no prosperaron, así que no hay que rasgarse las vestiduras”, concluyó, ya casi en el cierre de su discurso ante el Concejo Deliberante.

Rechazo. Vecinos de Maschwitz protestaron frente al Concejo Deliberante en contra del bingo.

Cronología de una polémica

Entre Navidad y Año Nuevo, cuando todo indicaba que el Concejo Deliberante de Escobar ingresaba en su habitual etapa de receso legislativo, una inesperada convocatoria a sesión extraordinaria para la mañana del viernes 27 de diciembre causó sorpresa y revuelo.

La citación respondía a una llamativa urgencia por autorizar la instalación de una sala de bingo en la intersección de la ruta provincial 26 y la autopista Panamericana, en la localidad de Ingeniero Maschwitz. Se trata de una superficie de 10.000 metros cuadrados, que ocupa seis parcelas de una manzana.

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó el proyecto a través de su presidente, Leandro Goroyesky, que se trató en tiempo récord y se aprobó por unanimidad con el respaldo del oficialismo y de La Libertad Avanza. Apenas se conoció el resultado de la votación, muchos vecinos pusieron el grito en el cielo.

Con el correr de los días empezaron a trascender los nombres de quiénes están detrás de este negocio, que también incluiría hotelería y locales comerciales, con una inversión del orden de los 50 millones de dólares, según afirmó el mencionado Goroyesky.

Manos en alto. Leandro Goroyesky, autor del proyecto, y los demás concejales votan a favor del bingo.

En ese contexto, se conoció que el bingo de la ciudad de Ramallo tendría previsto cerrar próximamente sus puertas en busca de un destino más atractivo. “Hay un pedido de traslado por parte del bingo de Ramallo y es una oportunidad para Escobar”, reconoció en ese momento el concejal del PRO que impulsó el proyecto.

Esto encendió las alarmas de los habitantes de Ramallo, donde esta emblemática sala de juegos está desde 1998 y emplea a más de 100 de personas, que quedarían en la calle si se concreta el traslado.

Incertidumbre. El Bingo Ramallo funciona desde 1998 en el centro de esa ciudad y tiene 100 empleados.

Varios medios locales de Ramallo y San Nicolás informaron que algunos empleados del bingo optaron por el retiro voluntario ofrecido por la empresa World Games SA, que preside Fabio Fernández, allegado al ex presidente de Boca y empresario del juego Daniel Angelici. En tanto, quienes permanecen en la nómina serían capacitados en el manejo de nuevas máquinas y sistemas, con la expectativa de ser reubicados en Maschwitz. Sin embargo, la distancia no es un dato menor: entre ambas localidades hay 170 kilómetros.

Por lo pronto, el Bingo Ramallo sigue funcionando normalmente en sus instalaciones de la avenida Savio al 900, de jueves a domingo, y mantiene activas sus redes sociales, donde no hay ninguna mención a su posible traslado, aunque ya sea vox pópuli.