Qué dijo Sujarchuk en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante

Con una gran puesta en escena, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó este lunes a la tarde la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar. La ceremonia, como ya es habitual, no se llevó a cabo en el recinto legislativo sino en uno de los pabellones del predio de la Fiesta Nacional de la Flor, al que cientos de militantes llegaron en micros para darle un marco masivo y expresar su apoyo al jefe comunal.

Sujarchuk habló durante casi una hora y media. Al principio, pidió un minuto de silencio por las víctimas del temporal en Bahía Blanca y después se tomó la licencia de hacer subir al estrado a un sacerdote para rezar por la salud del Papa Francisco. También impulsó un aplauso para los bomberos voluntarios, en reconocimiento a su inmensa tarea, en particular en los recientes incendios en la Patagonia.

En el plano político, dijo sentir “mucho enojo” por las aperturas de sesiones ordinarias del gobernador Axel Kicillof y del presidente Javier Milei, a quienes en ningún momento mencionó por sus nombres. “Vivimos épocas difíciles, drásticas, convulsionadas y también violentas. Me cuesta mucho estar en el lugar de andar señalando con el dedo, prefiero la cordura y la prudencia. No sale nada bueno de un catálogo de agresiones, hay que respetar profundamente las diferencias. Quienes más responsabilidades tenemos, debemos tener más humildad. Hoy es mucho más difícil ser moderado que pararse en un extremo y andar con el dedito señalador criticando al otro”, reflexionó.

Un momento raro, que muchos no entendieron bien, ocurrió cuando al intendente lo interrumpió una proyección de él mismo en la pantalla ubicada detrás de la mesa de autoridades. Se trataba de una versión suya creada con Inteligencia Artificial, con la que se dio pie para hablar sobre la revolución digital.

Escenografía. La apertura de sesiones se realizó en un pabellón de la Fiesta Nacional de la Flor.

En otro pasaje anunció la emisión de bonos verdes para ampliar el parque solar municipal, el reordenamiento de la circulación vehicular en el puente de Loma Verde, la intervención de mil cuadras con asfaltos y estabilizados y un proyecto para que el alumbrado público del partido de Escobar sea 100% LED.

Por otra parte, lamentó que AySA haya comunicado su decisión de devolver el terreno fiscal recibido del Municipio en 2023 para construir una planta de tratamiento de líquidos cloacales. En ese segmento mencionó cerca de quince obras, con distintos grados de avance, paralizadas por el gobierno nacional. Hizo una salvedad al elogiar a Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la provincia y subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, a quien le reconoció haber cumplido con los desembolsos comprometidos.

Moderado. “No sale nada bueno de un catálogo de agresiones”, afirmó el intendente.

Sujarchuk también dedicó un extenso tramo de su discurso a la problemática de la inseguridad. En ese sentido, anunció que esta semana comenzará a funcionar la Policía Municipal de Escobar, equipada con armamento de baja letalidad. La presentación de la nueva fuerza tendrá lugar el próximo jueves en el Polo de Seguridad de Ingeniero Maschwitz. También adelantó que para fin de año el distrito “tendrá uno de los centros de monitoreo más grandes del país”.

“Bajamos el índice de robo automotor, mejoró sustancialmente la cantidad de secuestros de droga, disminuyeron la cantidad de homicidios, pero no alcanza, porque roban en todos lados y nos faltan policías. Por eso la semana pasada le reclamé al ministro de Seguridad de la provincia los 120 efectivos que perdimos a lo largo de los años”, señaló. En esa línea, también pidió que se termine la construcción de la alcaidía de Escobar, cuya inauguración estaba prevista para 2023. “Hay que terminar las alcaidías. La de Escobar y todas las demás, porque los que cometen delitos tienen que estar presos en algún lado”, sostuvo.

Presentación. Efectivos de la Policía Municipal, que esta semana será puesta en funcionamiento.

En el capítulo de salud, el intendente anunció que en abril se inaugurará la nueva Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Belén de Escobar, que llevará el nombre del pediatra local Carlos Guevara.

Cerca del cierre, y a título personal, anunció que el 16 de abril se casará con su novia, Macarena Lemos, y que pedirá una nueva licencia al frente del Municipio para irse de luna de miel con ella. También saludó a su hermano, David Sujarchuk, quien estaba sentado junto a ella en primera fila, y a sus tres hijos.

Familia. Su futura esposa, Macarena Lemos, su hermano David y sus dos hijas, en primera fila.

Ya en el final, el intendente dejó una reflexión sobre la situación política del país, donde volvió a evitar mencionar al presidente Milei y no ocultó su malestar por la interna del PJ. “Reconozco que en este momento vivo con incomodidad la política, en mi propio espacio y en algunas cosas que suceden también. No veo todo mal, estoy a favor de que no haya déficit fiscal, a nadie le gusta la inflación. Pero no me gustan las agresiones ni estoy de acuerdo con que siempre construyamos nuevas grietas. Superamos la irracionalidad con inteligencia”, propuso.

Después de que declarara abierto el período de sesiones ordinarias, una lluvia de confeti cayó sobre los presentes, mientras comenzaban a sonar los acordes de Ji, Ji, Ji, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y concejales oficialistas y opositores se unían en una foto grupal junto al alcalde. Una suerte de fin de fiesta que también marcó el disparo de largada de un año signado por las elecciones de medio término.

Convivencia. Concejales opositores y oficialistas junto al intendente Sujarchuk, al término de la sesión.

Inicio incómodo

En el comienzo de la sesión se vivió un momento tenso e incómodo. Cuando la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni, estaba pronunciando su discurso, una mujer se acercó desde el pasillo hasta las vallas ubicadas frente al estrado, reclamando algo a los gritos que no llegó a escucharse bien.

Guazzaroni, lejos de detenerse, alzó su voz, mientras un grupo de personas de la organización se acercaban a la mujer para retirarla por el mismo lugar por el que había llegado.

Entre los asientos destinados a las autoridades y a los invitados también se vio a un hombre aparentemente alcoholizado, que no dejaba de llamar la atención levantando sus brazos cuando hablaba el intendente. De manera discreta, un efectivo de seguridad se sentó al lado suyo para que el hombre moderara su comportamiento.