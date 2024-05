Sportivo está imparable: derrotó a River y escaló a la cima de la Liga Federal

Sportivo Escobar está pasando por un excepcional momento deportivo en el torneo de la Liga Federal de Básquet, donde integra la Zona Metropolitana “A”: a falta de una fecha para que finalice la primera fase marcha puntero, con 32 unidades.

De las 17 fechas que van transcurridas en la competencia, el conjunto escobarense lleva 13 victorias al hilo, con sólo dos derrotas y siendo imbatible como local: nunca perdió en el microestadio Juan Peralba. Su última caída fue el 7 de marzo ante El Talar por 73 a 72, de visitante, en un encuentro de la cuarta fecha. Números que hablan de una campaña notable.

Su último partido fue este miércoles a la noche ante River Plate, donde coronó un triunfo para el recuerdo al imponerse por 78 a 76, en un final cerrado. El goleador del local fue Matías Cueva, con 24 puntos (cinco triples). Los parciales fueron de 18-24, 22-17 (PT: 40-41), 19-21 (59-62) y 19-14 (78-76).

Pero esta no fue la única victoria resonante del elenco que conduce Gabriel Marcato: el lunes -sí, 48 horas antes- superó ampliamente a El Talar por 83 a 66, sacándole el invicto al poderoso equipo de Pacheco.

Implacable. Matías Cueva, el enorme goleador de Sportivo Escobar, figura ante River.

Esa noche se destacaron Cueva (22 puntos) y Agustín Sánchez (19), llevando al equipo a un triunfo importantísimo ante el rival más difícil del grupo.

La tabla de posiciones de la Zona Metropolitana “A” tiene a Sportivo líder con 32 unidades, seguido por El Talar con 31 y un partido pendiente ante Ateneo Popular Versalles.

La última fecha se jugará el próximo lunes 6. El albiceleste visitará a Estudiantes, El Talar será local ante Tres de Febrero y River recibirá a Temperley. Sportivo ya se aseguró, como mínimo el segundo lugar.

Después será el tiempo de los play-off, donde clasificarán los ocho mejores y habrá cruces al mejor de tres partidos, con formato 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Los ganadores pasarán a la segunda instancia de la Liga Federal.

Posiciones Zona Metropolitana A

Sportivo Escobar 32

El Talar 31

River Plate 29

Estudiantes de La Plata 28

Ateneo Popular Versalles 25

All Boys 23

Gimnasia y Esgrima Villa del Parque 22

Tres de Febrero 21

Italiano 19

Temperley 19