Orgullo de Maschwitz: Matías Recalt ganó el Premio Goya al Actor Revelación  

La Sociedad de la Nieve, el film que recrea la tragedia de Los Andes ocurrida en 1972, fue el gran ganador de la 38° entrega de los Premios Goya, el máximo galardón que otorga el cine español, con doce estatuillas sobre trece nominaciones. Una de ellas, la de Mejor Actor Revelación, quedó en manos del maschwitzense Matías Recalt (22).

Al retirar su premio, Recalt agradeció a la Academia, a sus “amigos de la montaña” y compañeros de elenco, “a los que volvieron” del trágico accidente aéreo de Los Andes y “sobre todo, a los que no volvieron”. Este gesto conmovió al público y resaltó su sensibilidad hacia la historia que el film representa.

El intérprete encarnó a Roberto Canessa bajo las órdenes del español Juan Antonio Bayona. El director, a su vez, obtuvo este sábado su cuarto premio Goya, después de su ópera prima El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme.

“No sé qué hago acá. ‘Estoy flashando’, diría un argentino. Agradezco a toda la gente que hizo La Sociedad de la Nieve y especialmente a Roberto Canessa por ser Roberto Canessa, un gran personaje para interpretar”, puntualizó Recalt.

El galardonado actor siguió con sus agradecimientos: “A mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuela, a mis amigos, a mi novia Male (Sánchez) y especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película”, dijo, y alzó la estatuilla para dedicarle el premio, emocionado hasta las lágrimas.

Antes del final, aprovechó el atril para referirse a la situación nacional: “Por último, quiero mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado y pedir que, por favor, no se manche la cultura”, proclamó, desatando una ovación, en medio de las intenciones del gobierno del presidente Javier Milei de desfinanciar al sector.

El talento y la dedicación del joven actor han contribuido al éxito de La Sociedad de la Nieve, llevando el reconocimiento del cine argentino a nivel internacional, además de convertirse en el nuevo orgullo de Ingeniero Maschwitz.

De los Goya a los Oscar

De las 13 nominaciones a las que competía en los Premios Goya, el largometraje ganó en 12, quedándose muy cerca del récord que sigue ostentando Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que alcanzó un imponente palmarés de 14 galardones. Solo la categoría al mejor guión adaptado se le escapó.

Por lo tanto, no hubo espacio para el resto de los films que competían: La Sociedad de la Nieve ganó los premios al Mejor Vestuario, Mejores Efectos Especiales, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Producción, Mejor Música Original (Michael Giacchino) y Mejor Actor Revelación (Recalt).

La película narra la trágica y conmovedora historia ocurrida en 1972, conocida como “la tragedia de los Andes”, cuando un equipo de rugby uruguayo que viajaba a Santiago de Chile tuvo un accidente aéreo y quedó a la deriva en plena Cordillera.

Al estrellarse la aeronave murieron de 12 de las 45 personas que viajaban en ella. Al cabo de 72 desesperantes días, sólo 16 pasajeros lograrían sobrevivir, en condiciones infrahumanas y expuestos a las peores condiciones imaginables. Para no morir de hambre, debieron cometer actos de canibalismo alimentándose de las personas fallecidas.

El arrasador éxito logrado en los Premios Goya –venia de ganar el premio del público en el Festival de San Sebastián- abre aún más las expectativas de cara a los Premios Oscar.

La Sociedad de la Nieve, que tiene una importante participación de actores argentinos, llega al concurso de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con la nominación a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peinado.

Trayectoria en cine, televisión y teatro

Nacido el 14 de septiembre de 2001, Matías Recalt asistió al Colegio Carlos Maschwitz y finalizó la secundaria en la Escuela de Educación Media N°4. A los 14 años comenzó a estudiar teatro con el director Ezequiel Sagasti.

Tres años después se presentó al casting de la serie Apache, la vida de Carlos Tévez, que se estrenó en Netflix en 2019, y obtuvo el rol de Danilo Sánchez, mejor amigo del futbolista en su infancia.

En realidad, su papel hacía referencia a Darío “Cabañas” Coronel, el futbolista adolescente que se suicidó antes de ser atrapado por la policía, pero en la serie decidieron no basarse en los hechos reales “por respeto a la familia”. La idea fue buscar una historia distinta y crear un personaje propio.

En teatro, Recalt participó de las obras Cabo Verde, Después de Nosotros y Dekho. En cine hizo Ciegos; en tele: Argentina, Tierra de amor y venganza para El Trece. También formó parte del elenco de la serie Planners, de Star+.

“Soy re de Maschwitz”

Apenas salió la serie Apache, Matías Recalt contó en una entrevista con DIA 32 sus vivencias en Ingeniero Maschwitz. Entre otras, reveló que se cambió de colegio en el último acto de la secundaria para poder empezar a estudiar actuación.

“Soy muy amiguero, me junto mucho con mis amigos, que son de la vida, de distintos colegios, del barrio, algunos más grandes, la mayoría son de acá. Y somos un grupo con criterio de arte en general. Creo que Maschwitz es algo así como una cuna de artistas. Nos juntamos mucho en las casas a tocar, sin la necesidad de ser profesionales. Antes íbamos a El Dorado a ranchear, a tomar mate”.

-¿Te gusta vivir en Maschwitz?

-Soy re de acá, hago la mayor parte de mis actividades en este lugar porque es donde yo me siento cómodo. Nací acá, nunca me mudé, es mi cuna y espero que mi cajón.

-¿Cómo empezó tu camino en la actuación?

-Me iba mal en el colegio y sentía que tenía que hacer algo. Empecé a descartar opciones y apareció teatro. Siempre fui personaje y mis amigos me incentivaron con esto, me decían que tenía potencial.

-¿Cómo reaccionó tu entorno social a este “despegue”?

-Yo transmito algo de tranquilidad y mis compañeros del colegio, por ejemplo, no se vuelven locos por lo que estoy haciendo, soy el mismo de siempre, no cambié por estar en Netflix.