Polémica por un informe de Telenoche sobre una calle de Maschwitz

En su emisión del miércoles, el noticiero Telenoche difundió un informe periodístico sobre la particular situación que se da en un barrio de la localidad de Ingeniero Maschwitz, donde los vecinos decidieron construir lomos de burro y barricadas para frenar a los vehículos. Esto ocurre luego de varios accidentes protagonizados por autos que circulaban a altas velocidades, a pesar de tratarse de una calle de tierra.

El informe, sobre el que luego el Municipio hizo una réplica, lo encabezó el conocido periodista Martín Ciccioli, quien se acercó al barrio Doña Justa para hablar con vecinos de la calle Cerro Catedral. “Acá el tema es la inseguridad vial. Aunque parezca mentira, en un camino que no está asfaltado, los autos andan a mil por hora”, introdujo el comunicador, quien se sorprendió al ver las vallas y lomos de burro construidos con piedras por los propios frentistas para que los conductores disminuyan la velocidad al circular por esa arteria.

“Acá pasan los autos a 80, 90 kilómetros por hora. Yo junto piedras, cascotes y con la carretilla hago lomos de burro para parar el tránsito. Lo que no hace el Estado, lo trato de hacer yo para parar un poco el tránsito”, comentó uno de los vecinos entrevistados por Ciccioli.

Una mujer, en tanto, aseguró que la calle Cerro Catedral “es una avenida que figura asfaltada, pero nunca la asfaltaron”. Además del problema del tránsito, la vecina expresó su preocupación por los hechos de inseguridad que sufrieron tanto ella como otros vecinos del barrio.

“A mí me quemaron la casa hace un año y medio. Entraron a robar, no pudieron robarme y la quemaron. No solo a mí, a varios vecinos también la han robado”, afirmó. Otra vecina, aseguró que ya le robaron “como diez veces, fácil”.

El primer vecino, además, afirmó que no puede salir de su casa porque está en prisión domiciliaria. “Me entraron a robar tantas veces a mi casa que me armé. En la ruta me paró Gendarmería, me revisó la camioneta y me encontró el arma. Me metieron preso, así que ahora yo estoy en prisión domiciliaria por la inseguridad de la zona”, aseguró el hombre, que instaló varias cámaras en su casa, donde montó una suerte de centro de monitoreo barrial.

La respuesta del Municipio

El informe del noticiero nocturno de El Trece no cayó bien en el Municipio, desde donde replicaron algunas de las cosas que dijeron tanto el periodista como los vecinos a los que entrevistó.

Voceros de la Secretaría de Infraestructura aclararon a El Día de Escobar que “en los registros municipales la calle Cerro Catedral de ninguna manera figura como asfaltada como dice el informe”. Además, señalaron que “por sus características -más allá de su nombre- no es una avenida ni se comporta como tal”.

🚨 Peligro al volante en Maschwitz: iba a toda velocidad por una calle de tierra, derrapó y chocó contra un poste



El hecho ocurrió el sábado en el barrio Doña Justa y provocó la indignación de los vecinos, que reclaman la colocación de lomos de burro. https://t.co/RXFb2yJpqy pic.twitter.com/7as4E3kQG1 — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) November 19, 2024

Respecto al estado de la calle, consignaron que “respondiendo a un pedido de muchos años por parte de los vecinos del barrio Doña Justa, en 2022 se realizó en la calzada un tratamiento de estabilización de suelos por medio de una base mejorada en su capacidad portante, con adición de cemento y aditivo iónico”.

“Esto permitió que el tránsito habitual de la arteria pueda circular sin inconvenientes. Dado el buen estado actual de la calzada, es importante aclarar que los lomos de burro pueden resultar peligrosos en calles de tierra por seguridad vial. Muchas veces terminan ocasionando mayor cantidad de accidentes. Así lo demuestran las estadísticas”.

“Como siempre sucede, cuando la Municipalidad interviene una calle, ya sea con un estabilizado o una pavimentación, lleva adelante una campaña de concientización en el barrio para que todos entendamos que, si una calle que estaba intransitable ahora está en buen estado, la responsabilidad individual es un factor clave para la seguridad vial de todo el barrio”, concluyeron.

En cuanto a la situación de inseguridad manifestada por los vecinos, desde el Ejecutivo expresaron que “tanto en Doña Justa como en los barrios San Miguel y Las Glorias se reforzaron los patrullajes desde diciembre”.