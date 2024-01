Un joven de Maschwitz es uno de los protagonistas de La Sociedad de la Nieve

Su nombre empezó a hacerse conocido en 2019, cuando la serie Apache vio la luz. Matías Recalt (22) se lució interpretando a Danilo Sánchez, el amigo de la infancia Carlos Tévez. Cuatro años después, el joven actor maschwitzense volvió a aparecer en un nuevo éxito de Netflix, esta vez una película que desde su lanzamiento, a inicios de este mes, está haciendo furor en la plataforma de streaming: La Sociedad de la Nieve.

El film narra la conocida, trágica y conmovedora historia ocurrida en 1972, conocida como “la tragedia de los andes”, cuando un equipo de rugby uruguayo que viajaba a Santiago de Chile tuvo un accidente aéreo y quedó a la deriva en plena Cordillera.

Al estrellarse la aeronave murieron de 12 de las 45 personas que viajaban en ella. Al cabo de 72 desesperantes días, sólo 16 pasajeros lograrían sobrevivir, en condiciones infrahumanas y expuestos a las peores condiciones imaginables. Para no morir de hambre, debieron cometer actos de canibalismo alimentándose de las personas fallecidas.

Dirigida por el catalán Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve se convirtió en una película de habla no inglesa récord en Netflix, con 51 millones de horas vistas en diferentes países del mundo. El film dura 140 minutos.

Recalt interpreta a Roberto Canessa, un joven de 19 años, estudiante de primer año de Medicina y jugador de rugby en el Old Christians Club. Uno de los personajes principales de la historia, ya que junto a Fernando Parrado (interpretado por el argentino Agustín Pardella), caminaron por la Cordillera durante diez días en busca de ayuda para salvar a los otros 14 sobrevivientes del accidente aéreo.

Esa épica escena se filmó cuatro meses después de iniciado el rodaje y tomó varios meses, ya que se hacía entre tomas, algunas en España y otras en Chile: “La caminata de Nando y Canessa es algo que cada vez que lo pienso digo… No puedo creer que después de tantos días hayan salido a caminar… Toda la historia me sorprende cada vez que la vuelvo a escuchar, realmente me impacta”, expresó Recalt a Infobae.

Nominado a los premios Goya como actor revelación, el maschwitzense fue confirmado en el papel en septiembre de 2021. Desde entonces, comenzó a construir el personaje. “Me tocó interpretar a un sobreviviente, tuve la posibilidad de conocerlo, de hablar con él, preguntarle todo lo que quise. Me parecía fundamental esto para entender un poco cómo era Roberto”, declaró.

El actor aseguró que el mayor desafío fue intentar entender el accionar de Canessa en la montaña y por qué tomó cada decisión. “Era un personaje muy proactivo, una persona que nunca paró, que siempre estaba haciendo algo y eso generaba una intensidad en todo el grupo”. Además de recrear su fuerza y estado espiritual, trabajó intensamente en el parecido físico.

En cuanto a la experiencia en general, Recalt afirmó que “fue única e inolvidable”. “Cada día de rodaje fue un recordatorio de la fortaleza humana y la capacidad de superar desafíos. Estoy agradecido por haber sido parte de algo tan impactante y significativo”, sostuvo en una entrevista con La Nación.

Trayectoria en cine, televisión y teatro

Nacido un 14 de septiembre de 2001, Matías Recalt asistió al Colegio Carlos Maschwitz y finalizó la secundaria en la Escuela de Educación Media N°4. A los 14 años comenzó a estudiar teatro con el director Ezequiel Sagasti.

Tres años después se presentó al casting de la serie Apache, la vida de Carlos Tévez, que se estrenó en Netflix en 2019, y obtuvo el rol de Danilo Sánchez, mejor amigo del futbolista en su infancia.

En realidad, su papel hacía referencia a Darío “Cabañas” Coronel, el futbolista adolescente que se suicidó antes de ser atrapado por la policía, pero en la serie decidieron no basarse en los hechos reales “por respeto a la familia”. La idea fue buscar una historia distinta y crear un personaje propio.

En teatro, Recalt participó de las obras Cabo Verde, Después de Nosotros y Dekho. En cine hizo Ciegos; en tele: Argentina, tierra de amor y venganza para El Trece. También formó parte del elenco de la serie Planners, de Star+.

“Soy re de Maschwitz”

Apenas salió la serie Apache, Matías Recalt contó en una entrevista con DIA 32 sus vivencias en Ingeniero Maschwitz. Entre otras, reveló que se cambió de colegio en el último acto de la secundaria para poder empezar a estudiar actuación.

“Soy muy amiguero, me junto mucho con mis amigos, que son de la vida, de distintos colegios, del barrio, algunos más grandes, la mayoría son de acá. Y somos un grupo con criterio de arte en general. Creo que Maschwitz es algo así como una cuna de artistas. Nos juntamos mucho en las casas a tocar, sin la necesidad de ser profesionales. Antes íbamos a El Dorado a ranchear, a tomar mate”.

-¿Te gusta vivir en Maschwitz?

-Soy re de acá, hago la mayor parte de mis actividades en este lugar porque es donde yo me siento cómodo. Nací acá, nunca me mudé, es mi cuna y espero que mi cajón.

-¿Cómo empezó tu camino en la actuación?

-Me iba mal en el colegio y sentía que tenía que hacer algo. Empecé a descartar opciones y apareció teatro. Siempre fui personaje y mis amigos me incentivaron con esto, me decían que tenía potencial.

-¿Cómo reaccionó tu entorno social a este “despegue”?

-Yo transmito algo de tranquilidad y mis compañeros del colegio, por ejemplo, no se vuelven locos por lo que estoy haciendo, soy el mismo de siempre, no cambié por estar en Netflix.