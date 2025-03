“No te hagas matar”: roban a mano armada un supermercado de Escobar

Un violento robo a mano armada tuvo lugar este martes a la noche en un supermercado de Belén de Escobar, donde dos delincuentes armados con una escopeta atemorizaron a empleados y clientes durante varios minutos. Finalmente, se llevaron una caja registradora del comercio y un bolso lleno de cortes de carne.

El hecho ocurrió en el supermercado “La Torre”, que está sobre la calle Paseo de Julio a la altura de Asborno, en el barrio Philips. Alrededor de las 20.15, un hombre y una mujer ingresaron al local vistiendo llamativas camperas con capuchas que les tapaban casi todo el rostro.

Apenas entró, el sujeto exhibió una escopeta y golpeó a un cliente detrás de la cabeza. El hombre estaba en la línea de cajas junto a su mujer y su hija, menor de edad, quien comenzó a llorar del susto. “Callala porque te la mato”, le gritó al padre.

En una actitud por demás agresiva, la pareja de delincuentes también rompió una caramelera de vidrio y una computadora. Después de esa irrupción intimidante, la mujer se quedó adelante y el hombre se dirigió al fondo del comercio, donde está la carnicería. En ese momento había tres clientes.

Blanco. El supermercado La Torre está hace diez años, en la esquina de Asborno y Paseo de Julio.

Apuntando a todos con su escopeta, el malviviente obligó al carnicero a llenarle el bolso con mercadería. “Dame todo, vacío, matambre, asado. Apurate y no te hagas el héroe”, le decía, según contó a El Día de Escobar una testigo del hecho, que a su vez es hermana de la dueña del comercio.

“A mí me apuntó y me dijo ‘Tirate al piso, no me mires, no te hagas matar’, como si tuviese miedo de que lo reconozca”, amplió la mujer, Micaela Buera, en su relato a este medio. “Entre clientes y empleados éramos siete u ocho personas. En total estuvieron diez minutos, fue interminable”, aseguró la víctima, quien debió permanecer todo ese tiempo de rodillas y con la vista al piso.

Tras ir y venir por los pasillos con su escopeta, el hombre se cargó al hombro el bolso con la carne y escapó junto a su compañera, que se llevó una de las cajas registradoras. En el interior de la máquina estaba la recaudación del día, unos 300 mil pesos. La secuencia completa del asalto quedó registrada en las dos las cámaras de seguridad del comercio.

Más tarde, la dueña del establecimiento, Noelia Matuverria, se presentó en la comisaría Escobar 1ra a fin de denunciar el hecho, que quedó caratulado como “robo agravado por el uso de arma”. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5.

🔫 Diez minutos de pánico: roban a mano armada en un comercio de Escobar Ocurrió anoche, en el barrio Philips. Uno de los delincuentes le apuntó con una escopeta a una empleada y a una nena. Se llevaron una caja registradora y un bolso con carne. goo.su/KBARC



Conmoción y bronca

A la consternación por el violento robo sufrido, se le sumó le indignación por la inacción de las fuerzas de seguridad para evitar que los delincuentes escaparan. “Se fueron caminando y en la esquina había un móvil de Prevención Comunitaria. ¿No les sorprendió que dos personas anduvieran de campera con el calor que hacía y llevándose una caja registradora?”, expuso Buera a este medio.

“Nos dijeron que no podían hacer nada y que no tenían radio para dar aviso a la Policía. Después llegaron los patrulleros y empezaron a buscarlos, pero no los encontraron, ya se habían escondido. Seguramente son del barrio”, conjeturó la mujer, indignada por toda la situación.

También detalló que el delincuente dejó el bolso con la carne en la calle, porque un vecino que lo vio salir empezó a tirarle cosas. Entonces, como era mucho peso, optó por deshacerse de él para escapar más rápido y evitar ser alcanzado por los proyectiles.

Por otra parte, la mujer contó que la inseguridad en los comercios del barrio Philips es moneda corriente. “En diez años, a nosotros es la tercera vez que nos pasa, Pero fácil hay dos robos por semana, pasa que muchos vecinos ya ni se toman la molestia de denunciarlos. Por eso creo que es importante que este caso se conozca”, concluyó.