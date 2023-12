Línea Mitre: Amplían los servicios del ramal que pasa por Garín, Savio y Matheu

A poco menos de un mes de haber restablecido el funcionamiento del ramal, que estuvo un año paralizado por obras, la línea Mitre incrementó de tres a diez los servicios diarios entre las estaciones de Victoria y Matheu.

El nuevo cronograma, que entró en vigencia a partir de este lunes, contempla que el 80% de los servicios llegará hasta la estación de Los Cardales, desde la cual volverán a salir hacia Victoria. El resto de los recorridos finalizará y dará la vuelta en Matheu, al menos por ahora.

La noticia no solo beneficia a los usuarios del partido de Escobar sino también a los de Zelaya y Los Cardales, que no veían pasar el tren desde octubre del año pasado. Hace un mes, cuando se restableció de manera parcial, el servicio no llegaba a esas estaciones.

Trenes Argentinos destacó en sus redes sociales el regreso del tren a Cardales, aunque no explicó los motivos por los que las formaciones no llegarán hasta el final de la traza, en Capilla del Señor.

No obstante, en su sitio web informó que los nuevos horarios son un “diagrama especial por obras”, ya que los trabajos continúan y todavía resta habilitar el tramo que conecta a Los Cardales con Capilla.

La circulación del tren en este ramal se interrumpió “de manera completa” en octubre de 2022 para realizar una renovación integral de la infraestructura ferroviaria en todo el trayecto. Inicialmente se anunció un plazo de obra de 120 días, pero llevó más del triple.

¡Vuelve el tren a Los Cardales, con nuevos horarios!



Desde el lunes 11/12 los trenes del ramal Victoria – Capilla del Señor de la #LíneaMitre llegan nuevamente a Los Cardales. Además, extendimos el horario del servicio. 🚉



👉Horarios: https://t.co/9NOsHroZFn pic.twitter.com/MEgJHdqSsi — Trenes Argentinos (@TrenesArg) December 9, 2023

Frecuencias y horarios

El nuevo diagrama especial de servicios de la línea Mitre no diferencia entre días hábiles, fines de semana y feriados, por lo que las frecuencias y horarios serán iguales de lunes a lunes.

El primer tren con destino a Los Cardales pasará por Garín a las 4.32, por Maquinista Savio a las 4.39 y por Matheu a las 4.48. En sentido inverso, el primer servicio del día hacia Victoria pasará por Matheu a las 6.07, por Maquinista Savio a las 6.16 y por Garín a las 6.23.

El último servicio saldrá desde Victoria a las 21.55 y pasará por Garín a las 22.39; siete minutos después estará en la estación de Savio y finalizará su trayecto a las 22.54 en Matheu, desde donde hará el recorrido inverso a partir de las 23.11.

Este ramal de la línea Mitre tiene 57 kilómetros de extensión y diez estaciones, pertenecientes a cuatro municipios: Capilla del Señor, Los Cardales (Exaltación de la Cruz), Zelaya (Pilar), Matheu, Maquinista Savio, Garín (Escobar), López Camelo, El Talar (Tigre), Schweitzer y Victoria (San Fernando).

En uno de sus últimos comunicados al respecto, emitido en julio, Trenes Argentinos informó que “si las obras y proyecciones se cumplen en tiempo y forma, para el año 2024 la totalidad del ramal Victoria-Capilla del Señor contará con riel largo soldado”.

“De esta manera, este ramal recuperará todos los desvíos de cruce en cada estación, con un cerramiento perimetral entre las estaciones de Garín y Maquinista Savio, lo que permitirá aumentar la velocidad entre 60 y 80 km/h de máxima, logrando disminuir considerablemente el actual tiempo de viaje que demanda ese recorrido”.