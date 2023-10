La Escuela Primaria Nº5, ícono de Garín, festejó su 125º aniversario

La Escuela Primaria Nº5, una institución emblemática de Garín, festejó este viernes a la mañana su 125º aniversario con un acto en el microestadio municipal de la localidad.

El encuentro contó con la presencia de actuales y ex directivos, docentes, auxiliares y alumnos del establecimiento, así como también de autoridades regionales y municipales, entre ellas el intendente Ariel Sujarchuk.

La participación de la orquesta juvenil Tunquelén y de los chicos de cuarto grado interpretando el himno nacional con lengua de señas le dio un toque especial a la apertura del acto.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora, Nancy Villalba, quien recordó que el colegio fue fundado en octubre de 1898 por iniciativa de Pablo Lamberti. Inicialmente se llamó Escuela Primaria Nº13 del partido de Pilar y estaba ubicada sobre el actual boulevard Perón (antes Henry Ford).

Convocatoria. El acto se realizó en el microestadio para mayor comodidad de los asistentes.

“Los maestros venían desde Buenos Aires y tenían sus viviendas en el colegio”, puntualizó Villalba. Además, señaló que el establecimiento se mudó en 1915 a un inmueble de la familia Caferatta y recién en 1949 se trasladó a su actual inmueble, sobre la calle Concejal Larroca, frente a la plaza central de Garín.

“Nuestra escuela fue partícipe necesaria del crecimiento de nuestra ciudad”, sostuvo la docente, quien también dedicó elogiosas palabras a sus compañeros de trabajo.

La segunda oradora fue Griselda Godoy, directora del colegio en la década del ’90. “Mi paso por la institución estuvo marcado por el crecimiento edilicio y el cambio estructural del sistema educativo en la provincia. Encontré una gran calidad humana, tanto en mis compañeros como en los padres”, afirmó, muy aplaudida en varios pasajes de su alocución.

Después habló Alejandro Testa, quien compartió divertidas anécdotas de su época como alumno. Tras él lo hizo el inspector jefe regional de Educación, Carlos Lopetegui, que sorprendió al evocar el 13º aniversario del “paso a la inmortalidad” del ex presidente Néstor Kirchner. Una alusión que quizás no era propicia para ese contexto y que no cayó bien a todos.

Autoridades. Pavón, Ramil, Villalba, Sujarchuk, Lopetegui, Valla y Serruya, sobre el escenario.

A su turno, Sujarchuk felicitó a la comunidad educativa por este 125º aniversario y destacó que “sostener la educación pública es un deber, una responsabilidad que debemos honrar”.

“Ojalá que Argentina vuelva a elegir que las cosas se hagan bien, que se hagan mejor, que a nadie se le ocurra terminar con la salud pública ni con la educación pública. Acá lo que necesitamos son más cuadernos, más libros, más computadoras, menos bombas y menos motosierras”, enfatizó, ya en tono proselitista de cara al baloiate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei.

Para cerrar, volvió a felicitar a la comunidad de la Escuela Nº5: “Son parte de la idiosincrasia, del orgullo y de la identidad de Garín”, concluyó.

Del acto también participaron el secretario general del Municipio, Carlos Ramil; la subsecretaria de Educación, Victoria Serruya; la inspectora distrital, Laura Valla; y la presidenta del Consejo Escolar, Pamela Pavón, entre otras autoridades.

Actualmente el colegio cuenta con 980 alumnos y en su edificio también funcionan la Escuela Secundaria N°23, la Escuela Primaria de Adultos N°702 y la sede de la Orquesta Tunquelén.