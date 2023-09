Escobar Rock: Bandas locales, A.N.I.M.A.L, Caballeros de la Quema y Nonpalidece

Del viernes 22 al domingo 24 se llevará a cabo la cuarta edición del festival Escobar Rock, del que participarán más de veinte bandas locales y reconocidos referentes del género al cierre de cada jornada.

El evento se desarrollará en el predio de la Fiesta de la Flor y la entrada será un alimento no perecedero, para colaborar con el programa municipal de asistencia alimentaria Hambre Cero.

A.N.I.M.A.L, la icónica banda de groove metal fundada en 1991, tendrá a cargo el show de cierre del viernes. Actualmente, el trío está compuesto por Andrés Giménez, Cristian «Titi» Lapolla y Marcelo Castro.

La segunda jornada tendrá como protagonista a otra banda con tres décadas de trayectoria en el rock nacional: Los Caballeros de la Quema. La legendaria formación de rock alternativo, oriunda de Morón, cerrará la grilla del sábado.

Para la tercera y última fecha está anunciada la presentación de Nonpalidece. La reconocida banda de reggae nacida en Tigre tendrá la responsabilidad de bajarle el telón a esta cuarta edición de Escobar Rock.

Las tres jornadas del festival comenzarán a partir de las 13 y se extenderán hasta cerca de la medianoche. Además, habrá un patio gastronómico y actividades recreativas.

A continuación, la programación completa del evento que llenará de rock el predio de la Ciudad Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar):

A.N.I.M.A.L. El trío de groove metal cerrará la primera jornada en Escobar Rock.

Viernes 22 de Septiembre

17.00 hs: Adhesión

18.00 hs: Shacram

18.40 hs: Revelión

19.30 hs: La 250

20.20 hs: Vengo de allá

21.10 hs: Compresión

22.00 hs: Plegarias

23.00 hs: A.N.I.M.A.L.

Caballeros de la Quema. La banda liderada por Iván Noble cerrará la segunda jornada.

Sábado 23 de Septiembre

14.00 hs: Aquello

14:40 hs: Nitromente

15:20 hs: Pitu Rock

16.00 hs: 5ta Ceremonia

16.50 hs: Guadalupe Espeja

17.30 hs: Bajo Trauma

18.10 hs: La Misteriosa

19.00 hs: Asociación Ilícita

20.00 hs: Wayra Iglesias

21.00 hs: Save the Population

22.00 hs: Caballeros de la Quema

Nonpalidece. La banda de reggae cerrará la última jornada de Escobar Rock.

Domingo 24 de Septiembre

14.00 hs: Barbalion

14.40 hs: Hotel GTX

15.30 hs: The Kulos and the Ovarios

16.20 hs: Escalopez

17.10 hs: Escorpia

18.00 hs: Potrero

19.00 hs: La Bitrola

20.00 hs: Generazión Reggae

21.00 hs: Nonpalidece