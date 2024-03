ADN Escobarense inició su cuarta temporada con “Lo de Lucas”

Con la calidad periodística y artística que caracteriza a cada una de sus producciones, ADN Escobarense inició este domingo su cuarta temporada y el estreno de su primer capítulo pudo verse en el canal de YouTube de El Día de Escobar.

El protagonista de este primer episodio de 2024 fue “Lo de Lucas”, el bodegón de la avenida 25 de Mayo que se convirtió en el comercio gastronómico más exitoso de Belén de Escobar.

“Empezamos con nada y hoy tenemos mucho: pero no en lo económico sino en el reconocimiento de la gente y en la cantidad de gente que viene todos los días”, comenta Natalia Estanguet, compañera de Lucas Deonato en este proyecto que iniciaron en 2016. Además, ella es la autora de los más de 200 platos que tiene la carta.

“Los dos llevamos esto adentro, lo hacemos con mucho sacrificio, esfuerzo y amor”, asegura Deonato, quien conoce el mundo gastronómico desde chico. Su padre, “Chiquín”, era el dueño del recordado bar América, que funcionó hasta 2013 sobre la calle Rivadavia al 500, a media cuadra de la terminal de ómnibus de la ciudad.

Las redes sociales, y especialmente Instagram, fueron un factor decisivo para que “Lo de Lucas” lograra un crecimiento exponencial. Las publicaciones de El club del bajón y La chica del brunch movilizaron multitudes a la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, ávidas de probar platos de porciones impactantes.

Un fenómeno que empezó en junio del año pasado y que todavía persiste, con gente haciendo cola desde temprano para conseguir una mesa y dispuesta a esperar todo lo que haga falta para vivir una experiencia gastronómica sin igual. “Un domingo estamos haciendo más de 400 cubiertos, teniendo seis mesas adentro y siete afuera. Es una locura”, afirma Deonato.

Estatuilla en mano. Lucas Deonato y Natalia Estanguet ganaron el Premio Cucinare 2023.

La mayoría de los comensales llegan decididos a probar la milanesa XXL para 12 personas, que tiene montados doce huevos fritos. Las tortillas y los omelletes también son gigantes, al igual que los postres y tortas. “El 99,99% sale que no se puede parar de la silla”, comenta el comerciante.

A fines del año pasado “Lo de Lucas” ganó el Premio Cucinare al mejor bodegón del área metropolitana de Buenos Aires, codeándose con grandes como Rapanuí, El Ferroviario y Café Tortoni, que ganaron la estatuilla en sus respectivos rubros.

“El éxito no es todo color de rosas, pero cuando hay amor genuino, todo se logra. Nosotros no tenemos nada resuelto, todos los días nos levantamos a las 3, 4 de la mañana a pelearla. El éxito tiene un costo y hay que estar preparado para asumir ese precio. Hay que estar bien plantado para que no se te suban cositas raras a la cabeza. Tener personalidad, actitud y ganas de querer mejorar todos los días”, remarca Deonato.

Mientras disfrutan con responsabilidad y alegría del momento que están viviendo, ambos proyectan el futuro del negocio con una serie de franquicias, tanto dentro como fuera del país. No obstante, “Lo de Lucas” es, fue y será siempre 100% escobarense.