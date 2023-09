Universidad del Delta: Gianfrancesco y Klix justificaron el rechazo de la oposición

Después de muchas idas y vueltas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría este martes el proyecto de ley para la creación de la Universidad del Delta y otras cuatro casas de altos estudios.

La media sanción a esas iniciativas se constituyó con el voto afirmativo del oficialismo y otros diputados aliados, mientras que los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza votaron en contra.

La Universidad del Delta es un proyecto que involucra a los municipios de Escobar, San Fernando y Tigre, donde está previsto que funcionen sus sedes. Para que eso suceda, primero debe darse la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación, que se espera trate estos expedientes en los próximos días.

A pesar de ser una iniciativa que favorecería el desarrollo educativo escobarense en el nivel superior, los candidatos a intendente de Juntos por el Cambio, Walter Klix, y de La Libertad Avanza, Eduardo Gianfrancesco, coincidieron con el voto negativo de sus legisladores.

Prioridades. Klix sostuvo que la creación de universidades no resuelve problemas de fondo.

“Estamos en desacuerdo porque no es prioritario. Nadie puede estar en contra de la creación de universidades, pero sí cuestionamos que no se ponga el eje en la verdadera emergencia educacional”, expresó Klix en declaraciones a El Día de Escobar.

Ampliando su análisis, el referente local de Patricia Bullrich sostuvo que “hay otros conflictos, a los cuales lamentablemente no se les está prestando atención”. Entre ellos, mencionó que “más de la mitad de los estudiantes que egresan del secundario no comprenden textos”, al tiempo que cuestionó “la resistencia del docente a la capacitación docente”.

En esa lista agregó “todo lo que tiene que ver con la implementación de los planes sociales, que no tienen un control sobre, por ejemplo, la exigencia de asistir a clases”.

“Me gustaría saber cuáles son las razones por las cuales se empecinan en crear una universidad y destinar millones de pesos a esto cuando todos sabemos que no es una prioridad”, concluyó Klix.

Motosierra. Gianfrancesco expuso que crear nuevas universidades podría ser una caja política.

Con un planteo diferente, Gianfrancesco también puso reparos a la creación de estas universidades. “No estoy en contra de la educación, pero me hace ruido que muchas de estas nuevas instituciones serán kioscos de la izquierda y el kirchnerismo”, aseguró el concejal libertario al ser consultado por este medio.

“Yo aspiro a una educación de calidad y no a lugares que alberguen pocos estudiantes, que consumen el dinero de todos y que sirven como caja negra para fondos usados discrecionalmente. Aspiro a que haya más educación, pero de calidad, que no sean centros de adoctrinamiento”, expuso el candidato a intendente de Javier Milei.

No obstante, aclaró que no estaría en contra de la creación de la Universidad del Delta. “En particular, creo que puede ser positiva. No veo así otras, como la de Madres de Plaza de Mayo”, cerró.

Dentro de las otras casas de estudios que obtuvieron media sanción en la sesión de Diputados están la Universidad de Pilar, la Universidad de Ezeiza, la Universidad de Río Tercero (Córdoba) y la Universidad Madres de Plaza de Mayo (CABA).

La Universidad del Delta abordará áreas estratégicas vinculadas a lo ambiental y la industria del conocimiento. Algunos de sus ejes serán la eco sustentabilidad, el cuidado del ambiente, el turismo, la seguridad informática, la industria del conocimiento, la biotecnología y la industria naval.