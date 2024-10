Un motociclista está grave tras chocar contra una camioneta en Garín

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar este lunes al mediodía en la localidad de Garín, donde una motocicleta gris con vinilos rojos y una camioneta Toyota SW4 blanca chocaron violentamente en la intersección de la avenida Patricias Argentinas y la calle Carlos Pellegrini.

El impacto dejó al vehículo de menor porte completamente destrozado, con partes de su carrocería esparcidas por el asfalto. Por su parte, la camioneta sufrió serios daños en su parte frontal, especialmente en el paragolpes, la parrilla y el capó.

El motociclista sufrió lesiones graves. Por eso, una ambulancia del SAME lo trasladó en estado crítico al hospital Enrique Erill de Escobar, donde fue atendido bajo protocolo de código rojo. Los bomberos voluntarios también asistieron a la persona que conducía la camioneta, quien no sufrió heridas de gravedad. Hasta el momento, no se conoció la identidad de los involucrados.