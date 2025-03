Un actor escobarense de 12 años hace historia en el cine de terror argentino

La película de terror La Trenza, dirigida por Gonzalo Calzada, narra la historia de Iván, un niño que vive atado por una trenza a su hermana gemela muerta al nacer. La madre, que los dio a luz para realizar con ellos sus trabajos de brujería, oculta esta realidad al niño inventándole una enfermedad. Pero él descubre esta mentira e intentará escaparse antes de que ella lo asesine.

Entre los talentos emergentes del film se encuentra Federico Tassara, un escobarense de apenas 12 años que deslumbra en el rol protagónico de Iván, y que además se destaca por ser el primer chico en Argentina en asumir un papel principal en una película de terror.

“Llegué a través de un proceso de casting de una castinera que me acompaña desde que soy bebé. Pasé por varias etapas, hasta que finalmente recibí la tan esperada noticia de la selección”, le cuenta el pequeño actor a El Día de Escobar acerca de cómo llegó a protagonizar esta película. Cada prueba fue un desafío, porque se presentaron una gran cantidad de postulantes y, sumado a esto, era fundamental encontrar a una nena que pueda interpretar el papel de gemela.

La Trenza comenzó a rodarse el 3 de febrero y finalizó a fines de ese mes en el Museo del Vino de Mendoza. La elección de este lugar no es casual, ya que la gran casona de la institución se adaptó perfectamente a la atmósfera que quería crear el director para este nene lleno de miedos y envuelto en la violencia doméstica.

Lanzamiento. El director y el elenco de La Trenza, durante la presentación del rodaje en Mendoza.

Actor desde la cuna

Federico Tassara arrancó su carrera con tan solo 4 meses, haciendo publicidades. Su primer gran papel fue en Amar después de Amar (Telefe), interpretando al hijo de los actores Mariano Martínez y Eleonora Wexler.

Sobre el rol protagónico que desempeña en La Trenza, Federico comenta que el director, un experto en el género de terror, le aseguró que era el primer niño en Argentina en asumir un papel principal en una película de estas características, marcando así un hito significativo en la industria cinematográfica del país.

Pionero. Federico Tassara es el primer actor de su edad en protagonizar un film de terror en el país.

Federico interpreta a un preadolescente que no sale de su casa. Por esta razón, no debía crecer hasta llegar al rodaje. Y como el inicio de la filmación se prolongó más de un año, existía el riesgo de que pegara el estirón propio de su edad antes de filmar la película. Aunque el protagonista afirma que, por suerte, todavía no lo hizo y que pudo estar presente en el proyecto.

Además, se tuvo que proteger del sol, ya que interpreta a un niño que nunca había visto la luz del día. “Así que este año renuncié a ir a la colonia de vacaciones para entrar en personaje”, señala.

Su vida en Escobar

La familia de Federico Tassara vive en Belén de Escobar desde que él tiene 3 años. “Cuando estaba filmando Amar después de Amar vinimos a pasar el verano a Aranjuez. Mis papás se enamoraron de la vida escobarense y decidieron comprar una casa. Ese mismo verano ya nos quedamos a vivir en Escobar. Después construimos en Puertos y hace 2 años que estamos instalados en el barrio Ceibos”, repasa.

También cuenta que pasó por varios colegios, pero en donde hizo la mayor cantidad de años fue en el Dante Alighieri. Aunque se tuvo que cambiar en la secundaria porque el colegio tiene jornada extendida y no es compatible con los tiempos de la actuación. “Este año voy a empezar en Los Alamos de Maschwitz”, adelanta.

Experiencia. El pequeño actor tuvo su primera actuación a los 4 meses en una publicidad.

En Escobar, Federico tiene a todos sus amigos del colegio y del barrio. Y practica varios deportes, además de ir incursionando en diferentes actividades. Por ejemplo, este año hará básquet, fútbol, tenis y taekwondo. Y en cuanto a los proyectos profesionales que tiene por delante, seguirá haciendo castings para continuar formando su futuro en la gran pantalla.

Así que habrá que estar atentos a la carrera de este pequeño actor escobarense, cuyo gran talento garantiza seguir posicionándolo como una figura prometedora en la industria del cine. Su participación en La Trenza demuestra que Escobar puede estar orgulloso de este intérprete, que promete seguir dando que hablar.

Rodaje. La película dirigida por Gonzalo Calzada se filmó en el Museo del Vino de Mendoza

Escrita por Gonzalo Calzada, La Trenza cuenta con las actuaciones de Miriam Odorico, Federico Tassara, Lola Loyacono, Pablo Díaz, Tania Casciani, Guillermo Olarte, Carlos Romero y Bruno Giacobbe.

La idea de los productores es que el film haga un recorrido por festivales internacionales para conseguir reconocimiento antes de su estreno en Argentina, que está previsto para 2026.

Hermanos. Federico, de 12, y Florencia, de 14 años, comparten su pasión por actuar y modelar.

Hermanos artistas: Florencia Tassara también es actriz

La hermana de Federico, Florencia Tassara, tiene 14 años y también trabaja en la industria. Ella arrancó con la actuación a los 2 años y se destacó en la serie Bia de Disney, en donde ocupó el rol de protagonista. Los dos hermanos coincidieron en varios proyectos dónde se dieron el gusto de trabajar juntos, como en Señores Papis, Guapas y en algunas publicidades.

En cuanto a las expectativas a futuro, Federico y Florencia coinciden en que están abiertos a que la vida los sorprenda. “¡Siempre que sea algo positivo y aporte en el crecimiento, es bienvenido!”, recitan ambos, como un lema al unísono.

Trayectoria. Florencia arrancó con la actuación a los 2 años y se destacó en la serie Bia de Disney.

Sus padres, Javier Tassara (contador público) y Luz Adamo (psicóloga social), dicen que se sienten “inmensamente orgullosos” de sus hijos. “Aunque Flopy y Fede son muy diferentes, comparten las mismas pasiones que los llenan de alegría. Como padres, se nos cae la baba al verlos crecer y estamos agradecidos de poder acompañarlos”, aseguran.

La madre señala que Fede y Flopy son muy estudiosos y curiosos. Y que, como buenos jóvenes, se forman en todos los aspectos posibles. Estudian inglés e italiano, tomaron cursos de neutro y participan en talleres de actuación, cine, canto y comedia. Hace un tiempo también hicieron una obra en el teatro Seminari.

Para finalizar, afirma que, a pesar de sus cortas edades, sus hijos están en constante formación para adquirir las herramientas necesarias, con una mirada optimista hacia el futuro y preparados para aprovechar cada una de las oportunidades que surjan.