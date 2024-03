Sujarchuk: “Escobar va a despegar y vamos a volar bien alto”

Ante un microestadio de Garín colmado, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó este martes a la tarde la apertura del período de sesiones ordinarias 2024 del Concejo Deliberante de Escobar. “Vamos a despegar y vamos a volar bien alto”, aseguró en el final de su exposición, de poco más de una hora.

En el inicio de su alocución, el intendente afirmó que este es su “tercer y último mandato” y repasó los logros alcanzados en “poco más de 3.000 mil días de gestión”. También recordó las adversidades que atravesó en sus dos períodos anteriores: primero con el macrismo gobernando el país y la provincia; después, bajo la pandemia de Covid-19 y la crisis económica, de la que no deslindó de responsabilidades al peronismo.

Aunque no lo mencionó con nombre y apellido en ningún momento, el intendente se refirió varias veces al gobierno del presidente Javier Milei. Incluso, lo parafraseó en varios pasajes. “Gobernar un municipio requiere de una versatilidad importante, porque el municipio es una valsa que tiene que saber manejarse en un mar de aguas turbulentas en el cual se define la macroeconomía. En este momento requiere medidas de austeridad. Austeridad no es ajuste, es responsabilidad, prudencia, medir los tiempos y las prioridades”, señaló.

En otro pasaje, destacó que, desde su llegada a la Intendencia, en diciembre de 2015, el presupuesto municipal aumentó 2,5 veces contra inflación. “Cuando asumí, hace ocho años, el 52% del presupuesto se iba en sueldos. Hoy, con casi el doble de trabajadores, representa el 39%. Esto es porque creció la torta y hay más recursos”, remarcó. Y agregó: “Antes el costo de la planta política era del 9%, ahora es del 4,5%”.

Prudencia. Sujarchuk evitó mencionar al presidente Milei, aunque lo citó en varios pasajes.

Siguiendo con ese análisis comparativo, refutó con datos y ejemplos a quienes cuestionan el precio de las tasas municipales: “Desde que soy intendente la tasa varió 2.800%, un numerazo, sí. Pero la inflación en ese mismo período fue de 5.600%, el dólar blue aumentó el 7.000%; la nafta aumentó 5.193%, la medicina prepaga, 5.839%, y la cuota de un colegio privado muy conocido del centro de Escobar pasó de $845 a $30.300, un 3.588% de aumento”.

“Lo primero que hay que decir es que una Argentina con estos números es imposible. Lo segundo es que no hay que ser demagogo: el valor de la tasa acompañó la situación de la mayoría de los vecinos”, aseguró.

Antes de cerrar el primer tramo de su exposición, enfatizó: “Gobernar es tomar decisiones, porque no hay plata para todo, pero hay que tener plata para lo que es importante”.

Metas de gestión

Promediando su discurso, Sujarchuk empezó a delinear, área por área, algunos de los proyectos más importantes para su tercer período de gobierno. Por caso, anunció que “en el tercer trimestre de este año” enviará al Concejo Deliberante el mentado Plan Estratégico Territorial, “para escribir el manual del Escobar que queremos”.

“Si ahora gobiernan las fuerzas del mercado y del cielo, bueno, con ayuda de Dios, definamos nuevos lugares para la instalación de comercios, de industrias, para el crecimiento urbano y la preservación de humedales”, expresó. En esa línea, además, sostuvo que Escobar es “el municipio de Argentina que más cantidad de hectáreas de humedales preservó”.

“Que nadie se ofenda… Apenas reasumió el gobernador (Axel) Kicillof, fui a verlo a su despacho y le pedí que termine las tres obras que ya inauguró y todas las que están pendientes. También me reuní con el gobierno nacional y le pedí que termine las 21 obras que están pendientes. Y tengo paciencia para seguir esperando y que las termine”, afirmó.

Convocatoria. La concurrencia de funcionarios e invitados colmó la capacidad del microestadio.

También anunció la creación de una Guardia Urbana, conformada por agentes de tránsito y preventores comunitarios, y la aplicación de mayor tecnología para la seguridad pública. Puntualmente, expresó que se instalarán cámaras en los móviles, se equipará con cámaras corporales (bodycams) a los miembros de la Guardia Urbana y se ampliará el Centro de Monitoreo, entre otras acciones.

Otros tópicos que incluyó en su discurso fueron el tránsito y la seguridad vial. Al respecto, anticipó que se colocarán más radares de velocidad y que se aplicarán fuertes sanciones a los infractores. “Ninguna multa me cambia la recaudación. Las multas van a estar para que todos seamos disciplinados en la seguridad vial”, indicó.

Antes, cuando habló sobre el nuevo cronograma para la recolección de ramas, también había dicho que se sancionará con “multas severas a aquellos que sacan las ramas dos minutos después que pasa el camión”. “Vamos a poner orden en cada punto del distrito”, remarcó.

Además, anunció la creación de un Consejo Económico y Social y, en materia de salud, la puesta en funcionamiento de una Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) en Belén de Escobar.

Récord. Sujarchuk también remarcó que es el primer intendente de Escobar electo tres veces.

En distintos momentos, Sujarchuk puso énfasis en la revolución digital que vive el mundo y la “oportunidad histórica” del país en participar protagónicamente de ese proceso. En ese marco, destacó el rol que tendrán las nuevas tecnologías aplicadas a la modernización del Estado, la seguridad y el cuidado del ambiente, entre otras áreas de gobierno.

“Desde Escobar nos estamos posicionando para ser parte de la Argentina moderna y con visión de futuro que puede liderar este proceso mundial», expresó.

En materia de educación, mencionó la futura puesta en marcha de la primera escuela primaria municipal, en Maquinista Savio, y de la Universidad de Escobar, que será de gestión privado. Asimismo, comentó que inició gestiones ante el gobierno nacional para que no frene la creación de la Universidad del Delta, cuyo proyecto contempla una sede en Ingeniero Maschwitz.

“Sin salud, educación y producción del conocimiento la Argentina no tiene futuro. Los recursos que se destinan a esas áreas no pueden considerarse gastos sino inversión”, expuso, en el marco de un contexto más amplio sobre la importancia de un Estado presente y de la discusión actual sobre el uso de los fondos públicos.

Aplausos. En primera fila estuvo el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco (izquierda).

Prudencia y austeridad

Acercándose al final de su mensaje, el intendente se salteó voluntariamente algunas páginas de su discurso cuando el auditorio empezó a distraerse con los truenos que presagiaban la tormenta que se desataría minutos más tarde. Por eso, algunos anuncios quedaron postergados para una próxima ocasión.

“Me preparé para gobernar en situaciones difíciles y vamos a seguir haciéndolo, la prudencia va a ser el primer denominador de este período. Por eso, hasta que no esté clara la coyuntura económica en la cual se va a desenvolver nuestro país, vamos a tener mucha prudencia en la ejecución de obras, porque no me voy a poner el municipio de sombrero”, sostuvo.

También prometió “poner a Escobar en la cúspide de los municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”. Algo similar a lo que había dicho el domingo 23 de octubre, cuando fue reelecto. “Vamos a poner a Escobar en el altar de los mejores municipios”, fue su frase en esa ocasión.

«Goberné en circunstancias difíciles todo este tiempo, por algún designio superior no me ha tocado nunca un período fácil. Pero, pase lo que pase, les garantizo que nosotros siempre vamos a salir adelante”, aseveró.

En el cierre, repasando los distintos slogans de su gestión, empezando por el iniciático Escobar Florece, prometió: “Por más que estemos en una coyuntura difícil, lo único que se tienen que ajustar son los cinturones, porque Escobar va a despegar, vamos a volar bien alto y vamos a alcanzar todos los sueños por los cuales hoy estamos acá”.