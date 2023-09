Sergio Massa encabezó la inauguración del Hospital del Bicentenario en Garín

En un día trascendental y sin precedentes cercanos para el sistema de salud público del partido de Escobar, quedó inaugurada oficialmente este lunes la construcción y puesta en funcionamiento de la primera etapa del Hospital del Bicentenario en la localidad de Garín.

El flamante establecimiento, realizado íntegramente con fondos de PAMI, cuenta con 56 camas de internación, 12 consultorios de especialidades y un tomógrafo de última generación, además de equipo de rayos y salas de endoscopía y ecografía.

La inauguración tuvo como principales figuras al ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial, Sergio Massa; al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y a la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich; quienes fueron recibidos por el intendente Ariel Sujarchuk.

Del acto también participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y el subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez, entre otras autoridades.

“Muchos sintieron que no iban a vivir para ver este momento”, expresó Sujarchuk en su alocución, donde recorrió el largo camino de este Hospital del Bicentenario, uno de los siete que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en octubre 2008 y el último de todos ellos en ponerse en marcha, quince años después.

Imponente. Una vez finalizado, el hospital tendrá una superficie total de 22 mil metros cuadrados.

Una realidad que se hizo esperar

El intendente Ariel Sujarchuk recordó que la construcción del hospital comenzó en 2011 y “tenía un avance del 90%” en diciembre de 2015. “Una mañana cambió el gobierno y se pararon las obras”, expresó, en referencia a la decisión tomada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Recién en 2022, superada la crisis sanitaria que produjo la pandemia de Covid-19, la obra se reactivó y la primera etapa ya es una realidad. “Son 6.000 metros cuadrados que estamos inaugurando. Para que se den una idea, el hospital Erill tiene 5.400”, comparó Sujarchuk, poniendo en escala la magnitud de la obra.

Además, el intendente anunció que la segunda etapa se inaugurará “en un mes”, en tanto que “antes de fin de año” estará operativa la tercera, que llegará a un total de 22 mil metros cuadrados, 195 camas de internación y ocho quirófanos.

El Hospital del Bicentenario será gestionado por el Municipio, de acuerdo a un convenio que firmó en abril de 2023 con el PAMI, en el que dicho organismo cede en comodato por veinte años la administración central del establecimiento.

Puesta en escena. El acto se desarrolló en la entrada al flamante hospital, con invitados y público.

“Creo que es la obra más grande de la historia de Escobar, pero también es un día muy importante para PAMI y sus afiliados. Este hospital tiene un simbolismo sobre lo que pensamos de la salud pública”, expresó la titular de PAMI, Luana Volnovich.

Durante la jornada, además del de Garín, se inauguraron simultáneamente y por videoconferencia otros tres hospitales de PAMI en los municipios de Hurlingham, Ituzaingó y Lanús.

“Tenemos el honor de cerrar este ciclo de hospitales que Néstor Kirchner soñó, Cristina comenzó a construir, Macri cerró, y hoy, junto a Sergio Massa, los estamos poniendo en marcha”, expuso Volnovich, y agregó: “Este hospital es para Néstor, que nos mira desde el cielo”.

La funcionaria también sostuvo que la visión del gobierno del Frente de Todos -ahora Unión por la Patria- “es la de un Estado protector de la salud de los adultos mayores, con medicamentos gratis, libertad de elegir y más hospitales. Empezamos la gestión con cuatro hospitales de PAMI y vamos a terminarlo con once”, destacó.

Comitiva. Kreplak, Kicillof, Sujarchuk, Volnovichy y Massa en el hospital de Garín.

Qué dijeron Kicillof y Massa

Con un discurso más en clave política y de campaña, Kicillof arremetió contra quienes impulsan achicar la inversión social del Estado y respaldó con énfasis la candidatura presidencial de Massa.

“No es con menos Estado, es con más Estado que vamos a resolver los problemas de la comunidad. Por eso necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente. Está muchísimo en juego y no es con ajuste que se hacen hospitales, menos con dinamita o con motosierrra, es con inversión pública al servicio del pueblo”, remarcó el gobernador.

Kicillof también advirtió que “de cara a las elecciones van a tirar con todo, porque hay muchos negocios en juego y no conciben un Estado a favor de la gente”.

Antes, en el inicio de su alocución, halagó a Sujarchuk: “Si me pongo a contar todo lo que hizo el intendente de Escobar en obra pública, no nos vamos hasta mañana”, dijo. También bromeó sobre su cumpleaños, el número 52: “Es la primera vez que me lo festejan con 4 hospitales”, comentó.

Distendido. Sergio Massa bromeó con Kicillof: «Somos jóvenes, peor yo soy más joven»; soltó.

“Hoy nos plantean una falsa contradicción entre el mercado o el Estado. Este hospital hacía falta y sin embargo el sector privado no lo hizo, porque no era negocio. Por eso, donde hay una necesidad y no hay negocio tiene que aparecer el Estado para garantizar ese derecho”, concluyó.

El cuarto y último orador fue Massa. “Estamos en la puerta de un hospital modelo y ejemplo. Esto se debe a un empuje constante, a una templanza y a un trabajo articulado con el PAMI y el gobierno nacional y provincial. Las cosas nunca se producen mágicamente, hay que pensarlas, impulsarlas y sobre todo, trabajarlas. Y eso es lo que Ariel está haciendo en todos los ámbitos del distrito”, afirmó el ministro y candidato a presidente.

En el final de su mensaje, Massa hizo una analogía entre sus adversarios electorales y tres cirujanos. “Hay que elegir gente que sepa lo que hay que hacer. Argentina es un país enfermo que se está recuperando. Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Pero ni con recorte ni con motosierra”, aseguró.

Recorrida. Sergio Massa y Ariel Sujarchuk, antes del acto inaugural del Hospital del Bicentenario.

Etapa por etapa

El flamante Hospital del Bicentenario está es un predio ubicado sobre las calles Almirante Brown y Libertad, en el barrio Cri Cri, a un kilómetro de la estación de trenes de la localidad.

En esta primera etapa cuenta con 56 camas de internación, quirófanos y salas de tomografía, rayos, mamografía, ecografía y endoscopía, 12 consultorios de especialidades y un laboratorio de análisis bioquímico.

Para la segunda etapa se sumarán dos quirófanos materno-neonatales totalmente equipados, 28 camas de internación conjunta, 16 plazas de neonatología, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, seis camas de recuperación/observación del área quirúrgica y una casa materna, entre otros servicios.

En tanto, para la tercera etapa están previstos otros seis quirófanos y completar las 195 camas de internación anunciadas.