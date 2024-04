Quién es la mediática que está detrás del primer “escape room” de Escobar

Dentro de muy poco, Belén de Escobar tendrá su propia sala de escape o “escape room”, un fenómeno que nació en Japón y que lentamente se fue instalando en nuestro país.

Se trata de un juego de ingenio, suspenso y acción que se desarrolla en una sala especialmente acondicionada. Una experiencia lúdica que invita a sus participantes a resolver enigmas para cumplir una misión antes de un determinado tiempo (por lo general, una hora)

La famosa modelo y actriz Cinthia Fernández, que vive hace seis años en la localidad de Loma Verde, será la encargada de crear el primer escape room del partido de Escobar, junto a dos amigos.

“Durante mucho tiempo quise poner un salón de juegos para chicos. Pero hace un año y medio conocí las salas de escape, empezamos a ir con mis hijas y amigos y nos hicimos fanáticos. Entonces me dije: ‘¿por qué no transformar la idea de un salón de juego en algo que no tenga límite de edad e incluya a toda la familia?’”, le contó Fernández a El Día de Escobar.

Emprendedora. Cinthia Fernández, junto a dos de sus tres hijas, entusiasmada con el proyecto.

El Reto – Scape Box estará a dos cuadras de la entrada a Belén de Escobar, sobre la calle Alberdi, donde antes había una vivienda familiar con una llamativa fachada amarilla. La actriz apuesta a que abra sus puertas antes de las vacaciones de invierno.

Las instalaciones tendrán 400 metros cuadrados, que abarcarán cuatro espacios temáticos, orientados al juego de aventura físico y mental. Consistirán en resolver y descifrar distintos enigmas y acertijos para poder salir de la sala. La capacidad de cada espacio será de 2 a 8 ocho jugadores.

-¿Por qué elegiste Escobar?

-La verdad es que estaba ansiosa con la idea de tener un negocio cerca de mi casa, que pueda manejar cuando no esté trabajando en la tele. Vivo en Escobar desde 2018 y me encanta la ciudad. Además, veo que está cada día más linda, con más propuestas para pasear y divertirse en familia.

Justo se dio la oportunidad de encontrar una casa que reúne las características para una sala de escape, lo que habitualmente es muy difícil de conseguir. Así que decidimos avanzar con el proyecto. Me ayuda también haber estudiado marketing, es un tema que me gusta mucho y qué mejor que aplicar lo que aprendí en un proyecto propio.

Tentáculos en el techo. La llamativa imagen del scape room, ubicado sobre la calle Alberdi.

-¿Por qué un escape room?

-Porque es un lugar para compartir en familia, donde juegan los grandes y los chicos. No hay límite de edad. Los niños pueden entrar con sus padres, aunque la recomendación es que tengan más de 7 u 8 años porque es importante saber leer para ir siguiendo las pistas. Igualmente, todos pueden participar, los chicos pueden resolver la parte física, los adultos la parte de razonar. La verdad que es muy divertido e ingenioso.

-¿Cómo fue el proceso creativo?

-Fue una locura… Creamos un guion de 197 páginas que trabajamos durante noches y noches enteras para pensar cómo hacer más atractiva la sala de escape. Ahora estamos ultimando detalles. Ya hay casi dos salas listas, vamos a inaugurar con esas dos y mientras construimos otras dos que se sumarán en una segunda etapa. Realmente quiero que la gente se divierta, que disfrute de este proyecto hecho con mucho amor, esfuerzo y tiempo. Tanto tiempo que ahora, además de ser todo lo que soy, sumé un nuevo rubro: “escapista”.

El novedoso emprendimiento tiene una cuenta de Instagram que ya contabiliza más de 125 mil seguidores y donde la mediática va comunicando cada avance… Si todo sale bien, a mitad de año Escobar tendrá su primera sala de escape, que seguramente hará furor.