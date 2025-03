Lenguaje corporal inverso: cuando los jugadores usan señales falsas para engañar

El poker es un juego de estrategia, probabilidad y, sobre todo, engaño. No basta con tener una buena mano; lo crucial es hacer que los demás crean que la tienes o, mejor aún, que no la tienes cuando en realidad es imbatible. A lo largo de los años, los jugadores más astutos han perfeccionado el arte de enviar señales falsas, conocidas como fake tells, para manipular a sus rivales y sacarles ventaja en la mesa.

Este concepto se ha ido perfeccionando con el paso de los años, sobre todo a raíz de la aparición de Youtube y otras plataformas de streaming como canales de difusión masivos. El público juega y consume más poker, por lo que tiene acceso a nuevos canales de información para perfeccionar este tipo de técnicas. A continuación, exploraremos algunas de las formas de engaño que más se han potenciado en este juego, con el fin de hacer creer a los oponentes todo lo contrario de lo que en realidad está ocurriendo.

En el imaginario popular del poker, los nervios son señal de una mano débil. Un jugador que tamborilea los dedos, evita el contacto visual o respira de manera errática parece estar al borde del colapso, lo que podría interpretarse como una indicación de que está sosteniendo cartas inútiles. Sin embargo, los jugadores más hábiles han aprendido a usar esto a su favor.

Los expertos pueden fingir nerviosismo en el momento exacto en que tienen una mano muy buena, con el objetivo de qué no se la descubran. Sacuden ligeramente las manos, parpadean más de lo normal y juegan con sus fichas como si no supieran qué hacer. Si un rival cae en la trampa y cree que están a punto de derrumbarse, podría aumentar su apuesta con la confianza de que está por llevarse el bote. Solo cuando el engaño ya no se puede sostener y las cartas son reveladas, la víctima comprende que ha sido embaucada. Utilizar los nervios de manera convincente es complicado y solo está al alcance de un grupo reducido de expertos.



En este espacio, de hecho, se pueden jugar a diferentes modalidades de poker online, como el Texas Holdem, Omaha o Blast. Es un servicio muy intuitivo y con carácter personalizado, en el que el usuario diseña su perfil de jugador, para acceder a varias partidas a la vez, pues tiene la posibilidad de estar presente en diferentes mesas con una sola mano.

Entre los gestos más comunes en la mesa de poker está el de llevarse la mano a la boca. La psicología detrás de este gesto es clara: cuando alguien siente que está en desventaja o tiene miedo de revelar demasiado, intenta ocultar su expresión. Si un jugador coloca su mano sobre la boca, probablemente no tenga una mano fuerte y esté tratando de que nadie lo note.

Sabiendo esto, los jugadores más experimentados han aprendido a darle la vuelta. Algunos lo emplean estratégicamente para fingir debilidad y provocar que sus oponentes hagan apuestas agresivas. La clave está en hacerlo de manera natural, sin que parezca un movimiento premeditado. Al ver a alguien con la mano en la boca, un jugador desprevenido podría asumir que está enfrentando a un rival con una mano débil.

Los jugadores también están aprendiendo a utilizar la posición de su cuerpo como arma para engañar en las cartas. Un cambio repentino de posición, como inclinarse hacia adelante o enderezar la espalda de golpe, puede revelar más de lo que un jugador quisiera, así funciona el lenguaje corporal. En general, cuando alguien se inclina hacia adelante, suele significar que tiene una buena mano y está preparado para la acción. En cambio, un jugador puede inclinarse hacia adelante con una mano mediocre para hacer creer a los demás que está listo para apostar fuerte. Esto puede hacer que otros se retiren antes de tiempo.

Otro fake tell que está cada vez más presente en las partidas actuales se produce cuando un jugador mira sus cartas rápidamente y luego aparta la vista. En un juego normal, este gesto puede significar que el jugador tiene una mano fuerte y está ansioso por apostar. Pero los jugadores experimentados han aprendido a imitar este comportamiento con manos débiles, de manera que envían un mensaje erróneo a la mesa.

Otro de los engaños más sofisticados en el poker es la doble verificación de las cartas. Cuando un jugador revisa sus cartas nuevamente, a menudo significa que está verificando si ha completado un proyecto de escalera o color. Esto puede hacer que los oponentes crean que el jugador está esperando un draw, cuando en realidad ya lo tiene.



A medida que el poker siga creciendo, surgirán nuevas técnicas de engaño que, sumadas a las aquí descritas, definen una de las partes más interesantes en la psicología de este popular juego.