Las 12 frases más sobresalientes de la entrevista exclusiva a Sujarchuk

Martes 10 de octubre, 13 horas. El dólar no para de subir y rompe por primera vez la barrera de los mil pesos, hace 48 horas terminó la 60º Fiesta Nacional de la Flor y faltan menos de dos semanas para las elecciones generales. En ese contexto se dio la entrevista exclusiva de El Día de Escobar con el intendente Ariel Sujarchuk.

La locación no fue la esperada. Sorpresivamente, a diferencia de otras entrevistas, el jefe comunal atendió al equipo periodístico en la antesala de su despacho, un espacio mucho más reducido y sobrio, donde las voces de la planta baja retumban en la escalera de manera tan invasiva que en un momento habrá que pausar la grabación.

De buen talante, saluda a todos, se deja colocar el micrófono corbatero en la camisa y aclara que está bien de tiempo, que no hay apuro. Así que la conversación entre el intendente y el director de este portal de noticias, Ciro Yacuzzi, se inicia por los hechos más recientes: las repercusiones de la Fiesta de la Flor, los debates presidenciales y el escándalo de Martín Insaurralde.

La entrevista se extendió por espacio de una hora y media y abordó diversos ejes, que podrían resumirse en el Escobar del pasado, del presente y del futuro; las deudas saldadas y las asignaturas pendientes, sus proyectos para un tercer mandato y su mirada sobre la situación del país.

En esa larga y distendida conversación, el intendente dejó numerosas definiciones, de las cuales doce fueron seleccionadas para este artículo.

A dos cámaras. El intendente Ariel Sujarchuk y el director de El Día de Escobar, Ciro Yacuzzi.

Fiesta de la Flor

“Aún con las crisis económicas que atravesamos en el gobierno anterior, en la pandemia y en este momento, la actividad económica de Escobar es superior y eso tiene que ver con poner valores distintivos que hacen que la gente quiera venir acá. Entonces la ecuación económica de la Fiesta de la Flor hay que medirla en su totalidad: qué representa que de Escobar hable todo el mundo bien, que los medios vengan acá, que la gente invierta acá”.

Debates presidenciales

“En el segundo debate lo vi muy bien a Sergio Massa. Vi un hombre que está preparado para ser presidente No me gustó en términos de organización del debate Patricia Bullrich y sí la vi bien a Myriam Bregman. Y Milei creo que es un gran gesticulador, pero que las ideas que propone son muy nocivas para el país. Después, los debates tuvieron unos picos de rating que hace años la televisión argentina no tenía. Creo que la gente está enojada con la política, y yo comparto el enojo, lo que no significa que no esté preocupada por el futuro de su país”.

Caso Insaurralde

“Lo de Martín (Insaurralde) no me gustó, me dio mucha bronca. Al principio creí que podía ser una fake. Lo lamento muchísimo porque es un gran dirigente político y le tengo un enorme aprecio. Pagó con su cargo y con su postulación el costo de lo sucedido. Y después… ¿cómo financió esto? No lo sé y será él el que tiene que dar explicaciones. De mínima es un error grave y de máxima… bueno, no sé. No está bueno que en un momento en el que el país atraviesa una crisis así, aun cuando pueda tener los propios fondos para hacerlo, y en medio de un proceso electoral, se exponga de esa manera”.

Recuerdos críticos

“Asumí en un momento muy crítico porque nosotros vinimos a romper un statu quo que tenía Escobar hace muchos años y ese statu quo se resistía y no nos votaba nada. Y además había presiones mafiosas a las cuales nosotros resistimos. También, en ese momento fue el asesinato de (Martín) Scaldafferro, que fue un momento muy triste y muy doloroso, y que yo lo viví con mucha angustia y responsabilidad”.

Asumir errores

“Yo no tengo problema ni en asumir errores ni en corregir gestión ni en dar las discusiones, entendiendo también que a veces no hay un consenso absoluto y uno administra mayorías. Pero todo aquel que se acerque, aunque piense distinto, si lo hace con respeto y ganas de colaborar, va a encontrar en este intendente un aliado”.

Planificación urbana

“Tenemos un distrito que todavía tiene tierra libre y tiene que ser bien utilizada. Hay que terminar con estos loteos comerciales que hacen bolsa el distrito con buena planificación. En segundo lugar, planificamos, por ejemplo, para Loma Verde, nuevas bajadas y nuevos puentes, lo mismo que para Garín. En tercer lugar, Escobar tiene que ser más transversal. Creo que tiene que haber zonas donde hay que promocionar la construcción en altura: ejemplo, Garín y Savio”.

Puerto de contenedores

“Necesitamos crear un puerto de contenedores y para eso ya avanzamos con Vías Navegables. Evaluamos la posibilidad de generar las medidas administrativas y políticas para que se habilite un puerto de contenedores en el partido de Escobar. Ya hay un avance muy grande. No tengo ningún anuncio para dar, pero sí les digo que los próximos cuatro años vamos a trabajar para tener un puerto de contenedores”.

Javier Milei

“A Javier Milei le reconozco que ha logrado interpretar a un sector de la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que no se sentía interpelado o escuchado por gran parte de la dirigencia política. Ahora, las ideas que propone a mí me preocupan. Y me preocupa que pueda llegar a ser presidente. El individualismo a ultranza, el sálvese quien pueda y la ley del más fuerte generan asimetrías imposibles de recomponer. Además, se descubrió que Milei no era un loco suelto, que hay detrás de él un gran armado de un poder político y económico, principalmente, que quiere que se privatice el país”.

Conducción

“Tengo diferencias en cómo fue la conducción política en estos años, espero que se revierta en los próximos años y voy a trabajar para que eso pase, algo que no hice en años anteriores”.

Sergio Massa

“A Sergio Massa lo conozco un montón. Trabajé con él como funcionario y tengo una amistad. Es un tipo súper capaz, un hombre moderno que entiende el mercado, que tiene buenas relaciones con el sector económico pero que tiene una mirada inclusiva”.

Escobar del futuro

“Tengo una mirada estratégica de cómo continuar con la transformación del partido de Escobar, pero esencialmente construir un Escobar del futuro, un Escobar pujante, con una economía que le permita auto sustentarse y ser una ciudad modelo”.

Futuro personal

“Después de esto no sé si voy a seguir la gestión pública, no tengo una aspiración a futuro. Y el tiempo que estuve como secretario de Estado, si bien nunca dejé la Intendencia, me di cuenta de que me gusta estar acá, me gusta vivir en Escobar y me gusta ser intendente de Escobar”.