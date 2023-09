Ke Personajes, María Becerra y Cristian Castro estarán en la 60º Fiesta de la Flor

Con la cuenta regresiva activada para la 60º Fiesta Nacional de la Flor, este lunes a la tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que autoridades municipales y de la asociación civil dieron a conocer la noticia más esperada: qué artistas protagonizarán los espectáculos de cierre de cada jornada.

Los anuncios depararon varias y grandes sorpresas, por la presencia de nombres consagrados y artistas del momento como Ke Personajes, María Becerra y Cristian Castro. Pero no serán los únicos, ya que del ciclo de recitales también participarán otros artistas de renombre: Raly Barrionuevo, Manuel Wirtz, Bahiano y Q’Lokura.

La venta de entradas para estos espectáculos se habilitó esta tarde y se realiza en el sitio web de la Fiesta de la Flor, en la boletería del teatro Seminari (Mitre 451 Belén de Escobar) y en el microestadio de Garín (boulevard Presidente Perón 450).

Los vecinos del partido de Escobar tendrán prioridad absoluta para la adquisición de los tickets hasta el domingo 10. A partir del lunes 11 se habilitará la venta para el público en general.

De los siete conciertos anunciados, cuatro serán con entrada libre y gratuita. Entre ellos, el de Cristian Castro. No obstante, para todos los shows -tanto los pagos como los gratuitos- será necesario adquirir tickets para no superar la capacidad del predio. Por el mismo motivo, los menores de 13 años que no abonan entrada también deberán presentarla para el ingreso a los recitales.

Anuncios. El secretario general del Municipio, Carlos Ramil, y el presidente de la Flora, Tetsuya Hirose.

Bodas de diamante con una grilla de lujo

El primer show de la 60º Fiesta de la Flor será el viernes 29, tras la inauguración oficial, y tendrá como protagonista a Ke Personajes. Este grupo argentino de cumbia, nacido en 2016 en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, cobró popularidad el año pasado gracias a un video que se hizo viral en la plataforma de YouTube. Su líder y vocalista es Emanuel Noir.

A la noche siguiente, el sábado 30, será el turno de María Becerra. La cantante y compositora inició su carrera en YouTube en 2015, donde logró más de tres millones de suscriptores. Ganó varios premios, protagonizó una obra de teatro y fue nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina, según Hill & Knowlton, en 2018. ​

Su faceta como cantante se consolidó en 2019, tras el lanzamiento de su EP debut 222, que incluye las canciones Tu lady, Nada de amor y Dime cómo hago. Desde entonces, su carrera siguió en permanente ascenso y hoy es una de las principales exponentes del pop urbano argentino.

Otra velada a pura fiesta será la del sábado 7, después del desfile de carrozas, cuando suba al escenario Q’Lokura. Esta banda de cuarteto, liderada por los cantantes Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, surgió en 2018, logró su despegue definitivo en 2022 y hoy sus canciones suenan en todas partes.

La 60º Fiesta de la Flor finalizará el domingo 8 y tendrá un cierre de nivel internacional con la presentación del consagrado cantante mexicano Cristian Castro, autor de grandes éxitos de enorme popularidad como Azul, Lloran las rosas, No podrás, Por amarte así y Es mejor así, entre tantas otras canciones.

Ganador de 65 discos de oro y 31 de platino, es probablemente uno de los artistas pop más populares y queridos de Latinoamérica. Sin dudas, su presencia en Escobar quedará grabada en la historia de la Fiesta de la Flor y será un acontecimiento inolvidable.

Además, como el 8 es el aniversario de la creación del partido de Escobar, la entrada será libre y gratuita, aunque limitada. Al predio de Gelves y Las Heras sólo podrán ingresar quienes hayan hecho la reserva online del ticket.

Grilla completa de recitales en la Fiesta de la Flor

Viernes 29 de Septiembre

19.30 hs: Ke Personajes

Entrada: $3.000

Sábado 30 de Septiembre

19.30 hs: María Becerra

Entrada: $3.000

Domingo 1º de Octubre

19.30 hs: Raly Barrionuevo

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Jueves 5 de Octubre

19.30 hs: Manuel Wirtz

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Viernes 6 de Octubre

19.30 hs: Bahiano

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Sábado 7 de Octubre

20.30 hs: Q’Lokura

Entrada: $3.000

Domingo 8 de Octubre

18.00 hs: Cristian Castro

Entrada: libre y gratuita (con ticket)

Desde el Municipio afirmaron que “la actuación de estos grandes artistas no representa costo alguno” para las arcas comunales, “ya que sus presentaciones están financiadas por los sponsors” de la exposición.

La 60º edición de la Fiesta Nacional de la Flor se inaugurará oficialmente el viernes 30 de septiembre y permanecerá abierta hasta el sábado 8 de octubre.

La entrada general tendrá un precio de $1.000 para visitantes y de $700 para escobarenses, en tanto que el 8 de octubre, por ser el aniversario de Escobar, la entrada al predio ferial de Gelves 1050 será libre y gratuita.

De la conferencia de prensa participaron el presidente de la asociación civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose; el secretario general del Municipio, Carlos Ramil; el subsecretario de Turismo y Promoción Cultural, Ariel Lovizio; y la directora general de Entidades de Bien Público, Laura Cejas.