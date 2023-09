Juegos Bonaerenses: Escobar volvió de Mar del Plata con 29 medallas

Tras cinco días a pura competencia, dedicación y compañerismo, terminó la 32º edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata, donde hubo 35.000 participantes de 134 municipios repartidos en más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

La delegación del partido de Escobar asistió con 252 representantes y consiguió 29 medallas: 10 de oro, 8 de plata y 11 de bronce. Una muy buena cosecha, que estuvo a siete de llegar al récord absoluto de 36 preseas, logrado en 2022. Además, superó el desempeño de las temporadas anteriores: 13 en 2021, 19 en 2019 y 20 en 2018.

Las disciplinas donde Escobar logró las medallas doradas fueron atletismo, atletismo especial, patín artístico, golf, ajedrez y natación especial.

Varios deportistas repitieron el primer puesto logrado en la edición del año pasado: Mercedes Aldana (golf), Emanuel Salinas (salto en largo), Javier Amarillo (lanzamiento de bala, categoría especial) y José Fernández (tenis de mesa, categoría adultos mayores).

Fervor. La apertura de la final de los Juegos Bonaerenses se realizó en el Paseo Las Toscas.

También hubo quienes repitieron las preseas de plata, como Simón Muñoz (canotaje de velocidad), o Ian Ocampo, que había sido segundo el último año y ahora fue campeón. Para Angela Almada (atletismo) fue al revés: oro en 2022 y plata en esta edición. Por su parte, Yoshi Shinji (, en Tango Sub 18) fue plata en 2022 y oro ahora.

El medallero general de los Juegos Bonaerenses lo encabezó el municipio de Lomas de Zamora con 38 de oro, 15 de plata y 11 de bronce, seguido por General Pueyrredón (36-23-15) y Quilmes (31-24-12). Escobar quedó en el puesto 18º.

La delegación regresó a Belén de Escobar a última hora del miércoles, después de haber vivido una semana de amistad y recreación, con el agregado de cosechar casi tres decenas de medallas.

Primer puesto. Juan Ignacio Amarillo logró medalla de oro en lanzamiento de martillo (Sub 18)

Medallas de Oro

Emanuel Salinas: Salto en largo (Sub 16)

Nerea Salguero: 100 metros (Discapacidad visual Sub 15)

Pablo Muñoz: Natación 25 metros libres (Discapacidad Sub 13 S5)

Javier Amarillo: Lanzamiento de bala (Discapacidad Categoría 57)

Zoe Casadey: Patín artístico (4° categoría Sub 13)

Ian Ocampo: Ajedrez universitario

Juan Ignacio Amarillo: Lanzamiento de martillo (Sub 18)

Juan Fernández: Tenis de mesa (Adultos mayores)

Mercedes Aldana: Golf (Sub 18)

Guadalupe Rodino y Yoshi Shinji: Tango (Sub 18)

Oro puro. Guadalupe Rodino y Yoshi Shinj lograron el primer puesto en Tango Sub 18.

Medallas de Plata

Angela Almada: 100 metros (Sub 18)

Simón Muñoz: Canotaje (velocidad categoría menor)

Sergio Coria: Boccia BC 3 (Discapacidad)

Malena Galván: 400 metros (Sub 18)

Escuela N°11: Fútbol 5 femenino (Sub 18)

Malena Galván, Victoria Klein, Angela Almada y Donatella Almada: Posta 4×100 (Sub 18)

Horacio Aguirre: Sapo (Adultos mayores)

Tomás Daniszewski: Freestyle

Subcampeonas. El equipo de fútbol 5 de la Escuela Nº11 logró la medalla de plata.

Medallas de Bronce

Morena Itabel: Patín artístico (Sub 16)

Mario Sosa: 100 metros (Discapacidad PC 37)

Matías Ovejero: 1.500 metros (Trasplantados)

Soledad Vasconcelle: 100 metros (Discapacidad categoría motor 40)

Mía Lezcano: 1.500 metros (Sub 18)

Mateo Andino: Canotaje (Slalom categoría menor)

Milton Rodríguez: 110 metros con vallas (Sub 16)

Guadalupe Urrels: Ajedrez (Sub 16)

Valentina Grosso: Natación (100 metros universitario)

Guadalupe Lozano: Natación (200 metros libres universitario)

Santiago Parsons, Juan Cruz Urunde, Bautista Souza e Ivo Franzese: Básquet 3×3 (Sub 16)