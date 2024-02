Insólito: Robaron una moto al lado de una garita de Prevención Comunitaria

Un vecino de Belén de Escobar sufrió el robo de su moto en el lugar donde menos se hubiera imaginado que eso podía pasar: al lado de una garita de Prevención Comunitaria.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y la calle General Paz, donde Rodrigo Pieropán dejó estacionada su moto Honda 2010 (domino 744 EFZ) el martes a la noche. “Siempre la dejo ahí, el preventor me la mira, pero justo esa noche estaba de franco”, expresó.

El vecino vive a metros de la garita y comprobó el robo horas más tarde. “Creemos que la robaron entre las doce y las dos de la mañana”, calculó.

Al disgusto por la pérdida se le sumó la indignación por la respuesta que recibió del preventor que ingresó a la mañana: “Me dijo que no era estacionamiento y que no tiene que estar cuidando la moto”.

Robada. La moto Honda 2010 del vecino, que fue sustraída al lado de la garita de seguridad.

“Me robaron la moto a medio metro de la garita de seguridad y debajo de todas las cámaras. Es la cabina de seguridad más insegura, ¿cómo puede ser que con tantas cámaras ocurran esas cosas?”, se preguntó Pieropán, quien se contactó con El Día de Escobar para dar a conocer el caso.

Como la moto es modelo 2010, no está asegurada por robo. “En la comisaría me atendieron muy bien, me dijeron que se están moviendo para recuperarla, pero aún no aparece. Lamentablemente, la seguridad deja mucho que desear”, concluyó el vecino, resignado.

Desde el Municipio, ante este caso, señalaron que “los preventores patrullan constantemente, no se pueden quedar quietos en una esquina cuidando algo en particular”.

“¿Pueden hacer más? Seguro, por eso los capacitamos constantemente: tuvimos casos de preventores que salvaron vidas por hacer RCP o sacar a una persona de una casa en un incendio”, ejemplificó en su respuesta un funcionario consultado por este medio.