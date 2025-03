Incendio en la fábrica de la cervecería BarbaRoja generó preocupación

Una inquietante situación se produjo este lunes a la tarde sobre la ruta provincial 25, en Belén de Escobar, donde un incendio en instalaciones de la fábrica de cerveza artesanal BarbaRoja generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y obligó a desviar el tránsito vehicular.

El suceso se registró minutos después de las 13.30, a causa de una falla técnica que afectó al tablero eléctrico. El humo empezó a propagarse rápidamente por el establecimiento, situado sobre la ruta 25 entre las calles Pampas y Tulipanes, muy cerca de la entrada a la ciudad y del cruce con la autopista Panamericana.

Al activarse las alertas internas, el personal de la empresa implementó el protocolo de emergencia, incluyendo la evacuación de la planta, al tiempo que dio aviso del hecho al cuartel de bomberos voluntarios.

Los servidores públicos se desplazaron al lugar con tres móviles y enseguida implementaron las maniobras de control pertinentes para evitar que el foco ígneo se propagara. También asistieron varios móviles policiales y de Defensa Civil. Debido a la abundante humareda que generó el incendio, los agentes de tránsito desviaron la circulación vehicular en ambos sentidos de la ruta hasta que la visibilidad se normalizara.

Las primeras informaciones indicaban que el establecimiento no tenía energía eléctrica cuando ocurrió el siniestro. “Al parecer hubo una falla en el grupo electrógeno que generó una sobrecarga del tablero”, indicó una fuente sobre la posible causa del incendio.

La eficiente reacción del personal y la rápida llegada de los bomberos permitió minimizar las consecuencias del hecho. Lo más importante: no se registraron personas lastimadas ni con problemas respiratorios. No obstante, una ambulancia del SAME permaneció en el lugar de manera preventiva.

Tránsito cortado. La ruta 25 quedó desierta hasta que se disipó la humareda por el incendio.

Por otra parte, los daños materiales fueron importantes, pero no impedirían que tanto la fábrica como el restaurante y la tienda existentes en el predio sigan funcionando con normalidad. “Ya empezamos a realizar el reacondicionando de la instalación eléctrica”, afirmaron desde la empresa a El Día de Escobar.

“El miércoles vamos a estar funcionando normalmente. Por suerte esto no pasó a mayores, así que hay BarbaRoja para rato”, expresaron desde la firma, con alivio y optimismo tras el mal momento vivido.

Fotos: Acción Escobar