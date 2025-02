Griselda Aristi acompañó el lanzamiento de Talerico a diputada nacional

Anticipándose bastante a un calendario electoral todavía incierto -ni siquiera se sabe qué pasará con las PASO-, la abogada María Eugenia Talerico presentó este miércoles en la ciudad de La Plata su candidatura a diputada nacional por Unión Liberal.

La ex vicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) estuvo acompañada por el máximo referente del partido y ex diputado bonaerense, Hugo Bontempo, el dirigente platense Ricardo Bayés y la escobarense Griselda Romariz de Aristi, única concejal de Unión Liberal en la provincia de Buenos Aires, entre otros.

“Le vamos a dar a los bonaerenses una alternativa liberal, republicana y democrática”, manifestó la candidata, desde cuyo espacio aseguraron que harán enfoque “en la transparencia y el republicanismo”.

Además, la ex funcionaria de Mauricio Macri expresó: “Intentaré liderar con honestidad, con verdad, con valentía y coraje. Quiero una provincia pujante, esplendorosa, libre de mafias y ladrones. Quiero respetar a rajatabla el mandato que me den, para que puedan confiar y sepan que no voy a traicionarlos y habrá severidad para quienes lo hagan”.

“En nuestra provincia hay una asociación que ya no es solo corrupción, es casi una mafia entre intendentes, narcos, la policía, las barras bravas y todos miran hacia el costado”, sostuvo Talerico, quien en otro pasaje de sus declaraciones afirmó que entre el Ejecutivo y el kirchnerismo existe un “acuerdo de gobernabilidad que se transformó en un pacto de impunidad”.

“Se ve claramente que en el armado que está haciendo La Libertad Avanza en nuestra provincia se están sumando muchos personajes que siempre estuvieron del lado de la casta y que participaron activamente dentro de las estructuras que llevaron a la decadencia a todos los bonaerenses”, remarcó.

Alejada del PRO y definida como “una discípula” del diputado nacional y economista Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), el espacio por el que se postula Talerico lo integran dirigentes que fueron parte de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) y aún está en construcción. En la conformación del frente electoral podrían confluir libertarios, liberales, demócratas, republicanos, demócratas progresistas, conservadores y vecinalistas.

En las últimas semanas, Talerico se convirtió en uno de los principales focos de ataque del aparato comunicacional del gobierno nacional. Ella está convencida de que el asesor presidencial Santiago Caputo, cuyos tentáculos llegan a las grandes estructuras de poder del Estado, lanzó una ofensiva para desgastar su figura por su rechazo al pliego del juez Ariel Lijo y, sobre todo, su decisión de construir una alternativa electoral al kirchnerismo y los libertarios en la provincia de Buenos Aires.

Si bien la ahora candidata fiscalizó para La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje 2023 y estuvo a punto de asumir como titular de Migraciones, finalmente el nombramiento no sucedió y las distancias entre ella y el gobierno, luego de que la Casa Rosada le bajara el pulgar a su designación, se acrecentaron.

Sobre su presencia en panel de expositores que acompañó a Talerico en la capital provincial, Aristi remarcó su histórica pertenencia al liberalismo desde 1983 y la intención de darle al electorado una opción liberal que acompañe las políticas económicas del presidente Javier Milei.

“Las listas se están poblando de gente que está usando el liberalismo, oportunistas de la política, que vienen desde el peronismo o de distintos espacios. La idea es que gente como nosotros acompañe este camino de Milei. Nosotros queremos acompañar muchas de las ideas del presidente, especialmente en el área económica, pero con ideas realmente liberales, que es algo que hoy no hay al lado de Milei”, expresó la legisladora, a quien acompañó el consejero escolar escobarense Walter Rodríguez.

Vecina de Loma Verde, Griselda Romariz de Aristi ingresó al Concejo Deliberante de Escobar en diciembre de 2021 y dentro de diez meses finalizará su mandato. Sin embargo, en caso de que efectivamente Unión Liberal se presente a las próximas elecciones, sería muy probable que ella encabece la lista, aunque para eso todavía falta un largo trecho.