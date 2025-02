Falleció Bruno, el perro estrella de la Brigada Canina de Escobar

Dueño de un olfato único, entre otras sobresalientes cualidades, Bruno, el más destacado miembro de la Brigada Canina de Escobar, falleció a los 12 años, dejando un legado imborrable en el ámbito de la seguridad y el rescate.

Conocido como “El Messi de los perros”, este distinguido Weimaraner participó en más de 280 operativos, extendiendo su labor más allá de las fronteras argentinas hacia países como Bolivia, Paraguay y Brasil.

Su agudo olfato y habilidades excepcionales fueron fundamentales en la localización de personas, tanto víctimas como responsables de crímenes, contribuyendo significativamente a la justicia.

Desde la Secretaría de Seguridad de Escobar expresaron su pesar en las redes sociales: “Bruno no solo fue un compañero de trabajo, sino que lo adoptamos como parte de nuestra familia y lo consideramos un orgullo escobarense. Por eso, acercamos nuestro más sentido pésame a Diego Tula y Raquel Peralta, sus entrenadores y cuidadores”.

Porte. Bruno tuvo una destacada trayectoria en el ámbito de la seguridad y el rescate.

A lo largo de su carrera, Bruno fue clave en la resolución de casos de alto perfil. Su participación en la investigación del doble crimen de El Palomar en 2015, que culminó con la condena a perpetua de Enrique Alcaraz, es solo uno de los muchos ejemplos de su eficacia. Además, colaboró en la búsqueda de Araceli Fulles, una joven asesinada en 2017, demostrando una vez más su invaluable aporte en situaciones críticas.

Su entrenador, Diego Tula, destacó en una oportunidad: “Bruno es especialista en buscar el olor de una persona en particular. Todos tenemos un olor particular, es como una huella digital. No hay dos olores iguales en el mundo. Además, es muy rápido para resolver. Hace una excelente discriminación de olores y puede seguir el rastro de una persona incluso en un vehículo”. Estas expresiones subrayan la precisión y dedicación con la que el can desempeñaba su labor, convirtiéndose en un recurso indispensable para las fuerzas de seguridad.

La trayectoria de Bruno no pasó desapercibida. En 2019 recibió una distinción por parte de la Federación Cinológica Argentina en reconocimiento a su labor en la Brigada K9. Este homenaje, realizado en el predio de Las Clavelinas, en Ingeniero Maschwitz, celebró su compromiso y valentía en innumerables operativos.

Además de su destreza en el campo, Bruno fue protagonista en la formación de nuevos canes rescatistas, transmitiendo su legado a futuras generaciones. Su capacidad para resolver casos de manera rápida y eficiente lo convirtió en un modelo a seguir dentro de la brigada. Su ausencia deja un vacío significativo, pero su espíritu y enseñanzas perdurarán en cada operativo.

Cualidades. Los Weimaraner son conocidos por su inteligencia, lealtad y energía inagotable.

Características de la raza

El Weimaraner, también conocido como Braco de Weimar, es una raza canina originaria de Alemania, reconocida por su elegancia y habilidades en la caza. Estos perros poseen un pelaje corto, brillante y de color gris plateado, que les confiere una apariencia distintiva. Los machos adultos miden entre 61 y 69 centímetros de altura y pesan alrededor de 27 kilos, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas.

Además de su físico atlético, los Weimaraner son conocidos por su inteligencia, lealtad y energía inagotable. Requieren una educación firme y consistente desde temprana edad debido a su carácter protector y, en ocasiones, testarudo. Su sensibilidad emocional los convierte en excelentes compañeros, siempre y cuando se les proporcione el ejercicio y estímulo mental adecuados para canalizar su energía de manera positiva.

La partida de Bruno deja una marca imborrable en la comunidad de Escobar y en todos aquellos que tuvieron el honor de trabajar a su lado. Su legado perdurará como ejemplo de dedicación, valentía y amor incondicional hacia su labor y hacia quienes protegió con su inigualable talento.