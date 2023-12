Falleció Andrea Viqueira, una profesional de la locución y vecina de Garín

El ambiente de los medios de comunicación del partido de Escobar está conmocionado por la pérdida de la garinense Andrea Viqueira (57), quien falleció este sábado después de enfrentar una dura enfermedad que terminó siendo letal, más allá de su lucha por superarla.

En 2015 le habían detectado un tumor en el pecho, que pudo superar con sus respectivos tratamientos. “Me operaron, hice radio terapia, y me curé. Pero a los cuatro años tuve metástasis en la columna, sentía un dolor en la espalda y después de un montón de estudios saltó que era eso”. explicaba a la revista DIA 32 en abril de 2021.

El tratamiento oncológico lo hizo con el reconocido médico escobarense Carlos Ramos. “Me curé de nuevo, me hago controles cada 3 y 6 meses. Estoy bien, me quedó la lesión en la octava vértebra y no puedo hacer esfuerzos”, contó en aquella entrevista.

Andrea Viqueira estuvo en pareja durante 30 años con el periodista Julio Badino, quien murió en 2014, también de cáncer. Fue una pérdida que ella sintió mucho. Despedía a quien fuera su compañero de vida y ese dolor, según ella reconocía, le desencadenó su propia enfermedad.

Sonriente. Andrea Viqueira tenía 57 años y vivía en Garín desde hace más de treinta.

“Sufrí muchísimo, hasta me descompensaba en la calle, estaba muy mal, había perdido contacto con mis amigas. Me sentía sola en el mundo, perdidísima”, sostenía hace dos años, ya recuperada anímicamente.

Cuando dio vuelta esa dura página de su vida, encontró en el adiestramiento canino una excelente válvula de escape al dolor de haber perdido a su compañero. Los perros eran su gran pasión y ponía en ellos su energía y dedicación para llevar mejor el día a día.

Trabajaba en la Municipalidad de Escobar y había pedido el traslado a Zoonosis para estar con los perros y aprender a conocerlos. “Un día un perro me mordió en un canil y ahí empecé a estudiar adiestramiento y conducta canina. Hice talleres, seminarios, cursos y no paré más. Me especialicé con bomberos para adiestrar perros de búsqueda y rescate, hice prácticas. Cosas muy interesantes”, relataba.

También recibía animales en su propia casa de Garín, que oficiaba de pensionado canino para perros con problemas de conducta o que no podían ser cuidados porque sus dueños se iban de viaje.

Perruna. Los perros se convirtieron en su gran pasión en un momento clave de su vida (Foto: DIA 32).

“Los perros me salvaron la vida, son mi pasión, más que cualquier otra cosa. Voy a seguir en esto hasta mi último día. Y si llego a viejita, voy a escribir sobre ellos porque la gente necesita conocerlos”, confesaba, apasionada en su nueva labor.

Promediando este año sus problemas de salud volvieron a recrudecer. “Estoy otra vez con problemas de salud bastante serios, bastante complicada”, le había contado hace cuatro meses a El Día de Escobar.

La enfermedad logró derrotarla y Andrea Viqueira se fue de este mundo dejando excelentes recuerdos entre quienes trabajaron con ella, colegas, amigos y familiares. Una profesional apasionada, amable y servicial.

Al aire. Con su esposo, Julio Badino, compartió muchos años de trabajo en radio y televisión.

Su paso por los medios

Recibida de locutora profesional en el ISER, Andrea Viqueira pasó por las radios locales La Voz de Escobar y Radio Escobar en la década del ´90; condujo el noticiero del Cable Comunitario Garín, donde trabajaba con su marido Julio Badino, y fue redactora de una revista.

En 2003 entró a la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Escobar, donde también hacía locuciones. Durante la intendencia de Sandro Guzmán llegó a estar a cargo del área. Hasta que pidió el pase a Zoonosis tras quedar viuda y recuperarse de una fuerte depresión.

En 1993 recibió el Premio Caduceo en el rubro Mejor Labor en Radio. Es una estatuilla que anualmente entrega a comunicadores y medios el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires.