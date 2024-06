Encuentran muerto a un hombre bajo el puente de la entrada a Escobar

Un hombre de quien todavía no se pudo establecer la edad ni su identidad falleció este viernes al caer en una zanja a un costado del cruce de la autopista Panamericana y la ruta provincial 25, en la entrada a Belén de Escobar.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en el sector parquizado que está entre la Colectora Este y el acceso a la mano a Provincia de la autopista. Es un lugar que con frecuencia usan para pernoctar o acampar personas que se encuentran en situación de calle.

Jóvenes que pasaban caminando por el lugar advirtieron la presencia de un hombre aparentemente fallecido. Su cuerpo estaba en una zanja donde se suele acumular agua de precipitaciones. Los transeúntes se dirigieron enseguida al Comando de Patrullas, que está a unos 100 metros, para comunicar lo que habían visto.

Los efectivos policiales comprobaron que el hombre no presentaba signos vitales. “Era una persona que vivía en situación de calle, de entre 40 a 50 años. No pudimos identificarlo porque no tenía DNI ni se acercó alguien que lo conozca”, informó un vocero de la comisaría 1ra a El Día de Escobar.

Despliegue. Móviles de Defensa Civil y de Policía en el cruce de la autopista y ruta 25.

La misma fuente deslizó que, al parecer, “el hombre se encontraba en un avanzado estado de ebriedad. Esto podría haber producido su caída a la zanja, donde se ahogó”.

El espeluznante suceso capturó la atención de quienes circulaban por la zona, donde el fluido tránsito vehicular se vio afectado por el despliegue de móviles policiales, de Defensa Civil y de Prevención Comunitaria.

El personal policial presente inició un sumario caratulado “averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5.