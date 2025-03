El temporal en Escobar: en cuatro días llovió el equivalente a todo marzo

La lluvia este fin de semana largo no da tregua. En las últimas 96 horas, el partido de Escobar experimentó precipitaciones excepcionales, acumulando más de 187 milímetros de agua caída, lo que provocó anegamientos, caída de árboles y otros problemas en múltiples lugares.

El nivel de precipitaciones que se dio entre el viernes y este lunes a la tarde, con una pausa entre el sábado y el domingo al mediodía, representa el 96% del promedio histórico de lluvias para el mes de marzo, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Anteriormente, el viernes a la mañana habían caído más de 60 milímetros en 90 minutos.

Defensa Civil de Escobar informó que “está previsto que haya una disminución en las precipitaciones en las próximas horas. Sin embargo, como nuestro municipio se encuentra en la parte baja de todas las cuencas, aún esperamos un gran caudal de agua proveniente de otras jurisdicciones vecinas, por lo que los arroyos podrían continuar con gran caudal de agua. Por ese motivo, seguiremos en alerta”.

Los vecinos utilizaron las redes sociales para compartir las peripecias causadas por el temporal. Una de las imágenes más dolorosas se dio en el barrio Colman de Maquinista Savio, ubicada en una zona muy baja, donde se acumuló gran cantidad de agua. Letras de Garín informó que hubo personas evacuadas por los bomberos.

Anegamientos. Decenas de calles quedaron intransitables por la cantidad de agua caída.

Otra imagen impactante que se vio en las redes fue el anegamiento total de la avenida de los Lagos, que bordea a las urbanizaciones privadas San Matías, El Cantón y Puertos. En Garín, también generó preocupación el caudal alcanzando por el arroyo homónimo, que no llegó a desbordar. En el barrio El Cazador, cayó un frondoso árbol sobre la calle Paul Harris.

Desde el Municipio informaron que “todas las áreas de gobierno trabajan desde el viernes para paliar las consecuencias del temporal de lluvias”. Además, señalaron que, si bien “este fenómeno climático provocó anegamientos en varias calles, no se registraron inundaciones significativas”. A su vez, atribuyeron esta situación “a las obras de saneamiento de arroyos y la construcción de nueve reservorios”.

También se informó que “el personal municipal de Defensa Civil, Infraestructura, Espacios Públicos, Seguridad, Bomberos y Desarrollo Social continúa trabajando en todas las localidades del partido de Escobar”.

A través de sus redes sociales, el Municipio recomendó a la comunidad extremar las medidas de seguridad: mantener los celulares cargados, no sacar basura, evitar tocar postes y no circular por las calles si no es necesario. Ante emergencias, comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta o Defensa Civil al 103 o al (11) 3554-6825.