El elogio de Mirtha Legrand a Sujarchuk: “Usted sería un gran presidente”

En sus primeras 24 horas, la 61º Fiesta Nacional de la Flor logró un nivel de repercusión probablemente inédito en su historia a partir de las estelares visitas de Susana Giménez, el vienes, y Mirtha Legrand, este sábado. La presencia de la reina de los almuerzos acaparó toda la atención del público y dejó mucha tela para cortar, en particular por su posicionamiento sobre la situación actual del país y por el claro guiño político al intendente Ariel Sujarchuk, a quien casi que postuló para candidato a presidente.

La mítica conductora televisiva, de 97 años, lució animada, de buen humor y muy agradecida durante su estadía en el predio de la Ciudad Floral, al que llegó pasadas las 16.30. La recibieron el presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose; el intendente Ariel Sujarchuk y su novia, Macarena Lemos. Tras la recepción formal, los cuatro se dirigieron a uno de los pabellones principales, donde se montó una suerte de living con elegantes sillas.

Desde ese momento y por más de una hora, Legrand y Sujarchuk conversaron animadamente sobre distintos temas. Sorprendió no solo la extensión de la charla, sino también la frescura y soltura de la famosa conductora, quien no dejó de expresar lo cómoda que se sentía. “Esto ya es un Merendando con Mirtha Legrand”, bromeó el intendente mientras su invitada disfrutaba de un té con masitas.

“La Chiqui” recordó anteriores visitas suyas a la Fiesta de la Flor, en la época en que su presidente era Luis Brussi, y también sus más recientes presencias en el teatro Seminari, en 2018 y 2021. También evocó que cuando era pequeña bailó junto a su hermana en la Sociedad Italia de Socorros Mutuos, precursora del actual teatro municipal, en 1940.

“Estoy muy feliz de estar acá, muy feliz. Siempre es lindo venir acá, usted me recibe muy bien y el público es amoroso. Estoy como en mi casa”, le dijo a Sujarchuk. Por momentos el audio era tan malo que la voz de Mirtha resultaba inaudible. Después se corrigió, aunque los acoples fueron un incordio permanente. Con Susana Giménez había pasado algo parecido: fue muy difícil escucharla.

Entre anécdotas, preguntas aleatorias y pseudo confesiones, Legrand contó que su flor preferida es la rosa y reveló que su género musical favorito es la cumbia: “Si fuera joven, estaría todo el tiempo bailando cumbia”, afirmó, para sorpresa de todos. Y se puso a cantar el estribillo de Bombón asesino, el gran hit de Los Palmeras, santafesinos como ella.

También preguntó cuál era el equipo de fútbol de Escobar y Sujarchuk le explicó que Armenio. “¿Y cómo está Armenio?”, preguntó ella. “Ahora está bien, va puntero”, le informó el intendente. ¿“Hay muchos hinchas de Armenio acá? Que levanten la mano”, propuso Mirtha. Muchos levantaron la mano y ella se sorprendió. En ese mismo momento, el club de la colectividad estaba jugando en Maschwitz y lograba un triunfo que volvió a dejarlo en lo más alto de la Primera B.

Su mirada del país

En varios pasajes de la charla con Sujarchuk, la conductora dio su opinión sobre la actualidad del país. Y aunque no hizo nombres propios ni señalamientos puntuales, se sobreentendió que no está conforme con la marcha del gobierno de Javier Milei.

“Todo está carísimo, carísimo, no alcanza el dinero”, comentó Legrand, quien se quejó de los precios en los supermercados y los restaurantes. Además, expresó: “Hay varias cosas que me preocupan, me preocupan los jubilados, que ganan muy poco, muy poco. Y me preocupa la gente que se queda sin trabajo porque la despiden. Mucha gente que me rodea me pide trabajo y yo no sé dónde ponerla, desesperadamente me piden”, confesó.

“Hay que querer mucho a este país, que es maravilloso, este país es único en el mundo”, comentó en otro tramo de la charla. Más adelante, expresó: “Todo lo que soy, se lo debo a mi país. Nunca trabajé fuera del país. Quiero que ustedes sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”.

Sujarchuk presidente

Apenas llevaban diez minutos ante el público cuando ocurrió este diálogo entre Mirtha Legrand y Ariel Sujarchuk.

-¿Usted quiere ser presidente?

-¿Usted cómo me ve como presidente?

-Muy bien, muy bien, muy bien…

Mientras el público aplaude, Sujarchuk no dice nada y festeja con su brazo derecho en alto y el puño cerrado.

-¿Por qué partido?, pregunta ella.

-Bueno… (Sujarchuk sonríe y organiza la respuesta). Yo creo que tenemos que armar el Partido de los Normales. Basta de tanta locura, basta de tantas peleas. Los argentinos tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros.

El tema quedó ahí, aunque después volvió a mencionarse a la pasada en otras dos oportunidades. En una de ellas, Legrand le endulzó los oídos a su anfitrión: “Usted sería un gran presidente, porque se ocupa mucho de la gente”.

La alusión a “Sujarchuk presidente” no pareciera casual. El día anterior, cuando la presentadora le preguntó a Susana Giménez cuándo iba a invitar al intendente a su programa, ella respondió: “Cuando sea candidato a presidente tiene que venir”.

Prometió volver a Escobar

Las expresiones de gratitud de la conductora fueron permanentes. A punto tal que dijo estar emocionada y al borde de las lágrimas cuando recibió la distinción de “visitante ilustre” y una placa de reconocimiento a su trayectoria. También le regalaron rosas rococó y orquídeas. Y dejó su firma en el libro de visitantes de la Fiesta de la Flor. “Este momento no lo voy a olvidar nunca, voy a venir todos los años”, prometió.

“Un día podemos hacer el programa de Mirtha Legrand en Escobar”, propuso Sujarchuk, ni lento ni perezoso. “Es muy buena idea, me gusta”, asintió ella, aunque le advirtió: “Hay que hablar con Nacho (Viale, su nieto y productor) y con Canal 13”.

Para el final, entre tantos elogios, Mirtha Legrand dejó escapar un: “Qué ganas de venirse a vivir acá”, generando un sonoro aplauso del público, que durante poco más de una hora disfrutó de una especie de programa especial de la diva de los almuerzos en Escobar.

