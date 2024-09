Cómo fue la visita de Susana Giménez a Escobar y qué opinó de Milei

Vaya a dónde vaya, esté con quién esté y diga lo que diga, lo que hace Susana Giménez (80) siempre llama la atención y es noticia. Su paso por la Fiesta Nacional de la Flor, este viernes a la tarde, no fue la excepción.

La visita de la popular conductora y actriz a la edición 61 de la Fiesta de la Flor tuvo un protocolo especial. Fue antes del acto de apertura oficial, que terminó retrasándose por su presencia. Es un formato extraño -una suerte de “preinauguración”- que ya se había implementado el año pasado con el gobernador Axel Kicillof.

Susana Giménez arribó al predio Luis Brussi minutos después de las 16. La recibieron el presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, y el intendente Ariel Sujarchuk, a quien ya conocía por sus anteriores visitas a Escobar: en 2018 a la misma exposición y en 2019 al teatro Seminari. Junto a él también estuvo su pareja, la modelo Macarena Lemos.

“Siempre que vengo los escobarenses son muy cálidos y cariñosos, como este intendente”, declaró antes de irse, en una informal y breve rueda de prensa en la que no esquivó las preguntas incómodas que un periodista le hizo sobre su entrevista al presidente Javier Milei y su aparición en el balcón de la Casa Rosada al mismo tiempo que se conocía el nuevo récord de pobreza, sobre el que también opinó.

Sonrisas. Sujarchuk convera con Susana Giménez y Claudia Villafañe en la Ciudad Floral.

Antes de ese momento, la estrella de Telefe recorrió algunos sectores de la exposición junto a Hirose, Sujarchuk y Lemos. A ambos los felicitó por su futuro casamiento, que el mes pasado anunciaron para abril del año que viene. A su paseo por los jardines y pabellones no tuvo acceso la prensa. Pero se supo que le prepararon una sorpresa: la presencia de Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna Maradona, con quien aprovechó para conversar y ponerse al día.

La diva de los teléfonos sorprendió con un look canchero: un pantalón metalizado, ajustado al cuerpo, un sweater negro con transparencias en los brazos, anteojos de sol y un abanico.

La última escala de su periplo fue en uno de los pabellones centrales, donde se montó un elegante living en el que la diva se sentó junto a los anfitriones. Enfrente, detrás de la valla, los periodistas y el público, con algunas seguidoras incondicionales de su club de fans.

Un cálido momento se vivió cuando se acercó a saludarla Mercedes Fernández, una vecina escobarense de 102 años, que recientemente fue noticia por haber terminado sus estudios secundarios. Le regaló una enorme bufanda tejida por ella misma.

En el sillón. Susana Giménez con Ariel Sujarchuk Macarena Lemos y Tetsuya Hirose.

En ese pasaje Giménez desplegó su histrionismo y simpatía al tomar contacto con la gente. Micrófono en mano, dialogó un rato con Sujarchuk, aunquese la escuchaba dificultosamente. “¿Cuándo lo vas a invitar a tu programa?”, le preguntaron. Y ella, pícara, respondió: “Cuando sea candidato a presidente tiene que venir”.

Como era de esperarse, la llenaron de regalos, mayormente flores, plantas y semillas. Por su parte, el jefe comunal le obsequió una placa en reconocimiento a su trayectoria artística.

Escobar, Milei y pobreza

Antes de irse, tal como estaba previsto, la conductora se acercó a los periodistas, entre los cuales había algunos enviados de medios nacionales. Uno de ellos, de los canales 9 e IP, rompió la cortesía anfitriona: le preguntó por su entrevista al presidente Javier Milei y su polémica foto con él en el balcón de la Casa Rosada, el jueves a la tarde, en el mismo momento en que se anunciaba el índice de pobreza de 52.9%, el más alto de los últimos veinte años.

Al principio explicó que “no estaba enterada” del anuncio del INDEC sobre los nuevos datos de pobreza. Y aseguró que ella “no quería” ir a saludar al balcón de la casa Rosada “por vergüenza”, dejando en claro que fue una idea de Milei, a quien entrevistó para su programa.

“Yo no quería salir porque me daba vergüenza, es un lugar para un presidente y sus ministros”, afirmó. Al tiempo que calificó al balcón de la Rosada como “un lugar icónico en el mundo”.

Las preguntas incisivas del periodista siguieron y ella no las esquivó ni se desentendió: “Yo sé que existe la pobreza, pero venimos de un gobierno que duró veinte años (sic), él (Milei) no puede hacer magia y que no haya pobreza en ocho meses”. Y cuando le señalaron que en ya su gestión aumentó 13 puntos (más de 25% respecto a la que dejó Alberto Fernández), dijo: “Aumentó, pero también es cierto que está bajando la inflación mensual”.

Polémica. La foto de Susana Giménez con Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

Como no podía ser de otra manera, cuando le preguntaron por Escobar las flores las regaló ella con sus halagos: “Es muy lindo estar acá por su gente, las plantas, la belleza, el oxígeno y por lo importante que es esta Fiesta para la Argentina. Escobar es un lugar famoso por las flores, pero además por todo lo que se está haciendo acá”, expresó, en un guiño a Sujarchuk.

Aunque su visita atrajo a muchos medios nacionales y le dio una mayor visibilidad al inicio de la Fiesta de la Flor 2024, sorprendió que la diva no haya compartido aunque sea una publicación o una storie en sus redes sociales para ayudar a impulsar esta exposición, emblema de Escobar y de la floricultura argentina.