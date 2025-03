El controvertido estreno de Blancanieves llega al Cine Italia de Escobar

A casi nueve décadas del estreno de Blancanieves y los siete enanitos (1937), Disney reinventa su clásico animado con una versión en acción real que busca cautivar a nuevas audiencias. Con un elenco destacado y una banda sonora renovada, la película se proyectará del jueves 20 al martes 25 en el Cine Italia de Escobar con tres funciones diarias.

La protagonista del film es Rachel Zegler, conocida por su papel en West Side Story (2021). Seleccionada en 2021 por su talento vocal y carisma, características esenciales para reinterpretar a Blancanieves, la actriz encabeza esta nueva versión junto a Gal Gadot, quien asume el desafío de interpretar a la temible Reina Malvada.

Además del dúo protagónico, el elenco cuenta con Martin Klebba en el papel de Grumpy y Andrew Burnap, quien da vida a un personaje nuevo creado específicamente para esta versión, con su propio número musical.

Marc Webb, director de 500 Days of Summer y de las películas de The Amazing Spider-Man, está a cargo de esta ambiciosa producción. El guion, en tanto, fue escrito por Greta Gerwig (Barbie) y Erin Cressida Wilson The Girl on the Train, quienes aportan un enfoque renovado y contemporáneo al relato clásico.

Protagonista. La actriz Greta Gerwig encarna el angelical personaje de Blancanieves.

Uno de los aspectos más destacados de la adaptación es la banda sonora. Si bien mantiene algunos de los temas icónicos del film original, incorpora nuevas canciones compuestas por Benj Pasek y Justin Paul, el dúo detrás de La La Land y Dear Evan Hansen. Con esta combinación, Disney busca ofrecer una experiencia musical que equilibra nostalgia y frescura.

Un estreno rodeado de expectativas y polémicas

Desde la elección del elenco hasta la reinterpretación de ciertos elementos de la historia, la película ha generado debates en redes sociales. Sin embargo, Disney defiende su apuesta por la diversidad y la modernización de los cuentos clásicos.

Con una taquilla que mostró respuestas dispares ante los remakes en acción real, el estudio enfrenta el reto de conquistar tanto a los nostálgicos como a una nueva audiencia. Tras el éxito de La Bella y la Bestia (2017) y El Rey León (2019), pero con adaptaciones que no cumplieron las expectativas como Pinocho (2022), el destino de Blancanieves aún es incierto.

Disney espera que esta versión no sea solo un homenaje al film de 1937, sino una historia con identidad propia. La combinación de un equipo creativo de primer nivel, una banda sonora renovada y efectos visuales de última tecnología promete una experiencia cinematográfica única.

El tiempo dirá si esta adaptación logra superar las expectativas y convertirse en un nuevo clásico. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con ansias su estreno en la pantalla del cine municipal de Escobar, en simultáneo con las principales salas del país.

Las entradas para Blancanieves pueden adquirirse en la boletería del Cine Italia -Mitre 451, Belén de Escobar- y a través de su sitio web. El precio oscila entre $2.500 y $5.000. Hay descuentos para jubilados y menores. Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo presentando el CDU.

Días y horarios para ver Blancanieves:

Jueves 20 de marzo

16:00 hs / 18:30 hs / 21:00 h s

Viernes 21 de marzo

16:00 hs / 18:30 hs / 21:00 h s

Sábado 22 de marzo

12:00 hs / 14:30 h s

Domingo 23 de marzo

16:00 hs / 18:30 hs / 21:00 h s

Lunes 24 de marzo

16:00 hs / 18:30 hs / 21:00 h s