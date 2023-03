Varias escuelas de Escobar suspendieron las clases por la agobiante ola de calor

La mayoría de los casos se dieron en colegios públicos de nivel primario. Muchos directivos tomaron la decisión por la falta de una ventilación adecuada en los edificios escolares.

La agobiante ola de calor que se desató esta semana trajo complicaciones imprevistas en el inicio del ciclo lectivo 2023, a punto tal que varias escuelas del partido de Escobar tomaron la decisión de suspender las clases. En otros municipios pasó lo mismo.

El primer caso que se conoció fue el de la Escuela Primaria Nº16 de Belén de Escobar, que este jueves suspendió la actividad del turno tarde por no tener ventiladores. En realidad, tenía, pero durante el receso estival el Consejo Escolar se los llevó para repararlos y no los repuso a tiempo.

La presidenta del Consejo, Pamela Pavón, reconoció esa situación a El Día de Escobar y se comprometió a dar una solución urgente. Y así fue: esta mañana la institución del barrio Bardessono recibió 14 ventiladores nuevos y la visita de un electricista matriculado para colocarlos.

Pavón también admitió que hay otras escuelas del partido de Escobar sin ventiladores, aunque señaló que ninguna otra escuela había suspendido las clases por esa razón.

La publicación de esta noticia generó mucha repercusión en las redes sociales de El Día de Escobar y a través del testimonio de algunas madres y padres se supo que otros colegios públicos también habían suspendido las clases por la ola de calor. Por ejemplo, las escuelas primarias 1 y 4, ambas de Belén de Escobar.

En cambio, la Escuela Primaria Nº2 también de Belén de Escobar, suspendió las clases del turno tarde por problema de tensión eléctrica y la consecuente falta de agua corriente.

Con temperaturas continuamente por encima de los 30 grados, el panorama del viernes no mejoró. Al contrario, más escuelas decidieron interrumpir sus actividades. Por caso, las primarias 5, 10 y 27, en Garín; las 12 y 13, de Ingeniero Maschwitz; y la 14, en Belén de Escobar, tomaron el mismo camino, según información obtenida por este medio.

Por su parte, la Escuela Primaria Nº21 de Maquinista Savio aún no comenzó el ciclo lectivo por una filtración de agua que provocó la caída de una parte del techo. Se espera que la semana próxima la situación esté resuelta.

Desde el Municipio, en tanto, informaron que esta mañana también se entregaron ventiladores en la Escuela Primaria N°1 de Garín, la Escuela Primaria N°6 de Matheu y la Escuela Secundaria Nº 21 de Belén de Escobar. “En total, se distribuirán e instalarán 150 ventiladores en los próximos días en todas las escuelas del distrito”, indicaron.

La suspensión de clases por la ola de calor no ocurrió solamente en el partido de Escobar. Incluso más, varios gremios docentes venían planteando que las condiciones no estaban dadas para seguir con la actividad de manera normal, incluso con ventiladores. “Con una temperatura tan alta, es espacios reducidos y con 30 chicos o más, sólo recircula un aire caliente, pero no baja el calor ni refresca”, comentó a este medio un docente.

Así, el ciclo lectivo 2023 comenzó de lo más accidentado en la provincia de Buenos Aires. Encima, el pronóstico del tiempo no da expectativas mejores para la semana que viene. ¿Habrá que adaptarse a estos calores?

