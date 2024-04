De Loma Verde a París: Daiana Ocampo clasificó a los Juegos Olímpicos

En Hamburgo (Alemania), la atleta Daiana Ocampo (33) logró este domingo el máximo anhelo de su rica carrera deportiva al clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Algo que venía buscando desde la edición de Tokio 2020 y que se le venía negando por muy poco.

Ocampo es oriunda de Pilar, pero reside en Loma Verde desde 2018 y en la 38º edición de la maratón de Hamburgo consiguió cruzar la meta con un registro de 2 horas, 26 minutos y 24 segundos. La marca mínima que exige la Federación Internacional de Atletismo para clasificar es de 2hs26’50’’.

Al finalizar los 42 kilómetros, quedó séptima en la clasificación general femenina, que tuvo a la kenyana Irine Cheptai como gran ganadora, con un tiempo récord de 2hs18’22’’. Segunda se ubicó Winfridah Moser (2hs18’25’’) y tercera Gotyom Gebreslase (2hs2’´29’’), de Kenya y Etiopía, respectivamente.

Además de lograr la marca clasificatoria para los Juegos de París, la argentina fue la única mujer no africana en el top 10 de la carrera. Un hecho destacadísimo.

Rumbo a la meta. Daiana Ocampo completó los 42 kilómetros en 2 horas, 26 minutos y 24 segundos.

“Creo que estas emociones no se pueden describir con palabras. Siempre creí en mí para alcanzar esta meta, otras veces dudé porque no siempre las cosas salieron como las planeé y algunos de esos momentos fueron golpes duros”, expresó en sus redes sociales, recordando las veces que no pudo cumplir su sueño. El 18 de febrero había corrido la maratón de Sevilla y no llegó a dar la marca por segundos, haciendo 2hs27’16’’.

Alemania era su última chance de bajar el tiempo. “Hamburgo siempre va a quedar en mi corazón como el día en que pude demostrar de lo que soy capaz. Me llevo el boleto en mi bolsillo, lo gané y ¡cuánto me costó ganarlo!”.

Perseverancia. La atleta de Loma Verde logró un sueño al que dedicó años de entrenamiento.

“Sería egoísta de mi parte decir que solo es mío. El medio en la carrera son mis piernas, pero no podría lograr nada sin todo el equipo que me acompaña”, escribió, ante las felicitaciones de sus amigos y seguidores.

Además, la atleta de Loma Verde valoró a quienes están con ella día a día. “Gracias a mi familia, el pilar de mi vida. Amparo, mi niña, que solo ve a su madre entrenar, la que me pregunta diariamente: ‘¿Ma, hoy tenés doble turno?’, mientras jugamos o pasamos tiempo juntas”.

“Gracias a los que fueron parte de este viaje, que de una manera u otra confiaron en mí cuando parecía que este sueño olímpico se escapaba de mis pies”, afirmó, feliz por lo que vendrá.

Los Juegos de París 2024 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y la carrera de los 42 kilómetros será la última competencia del evento, el sábado 10. Allí estará Ocampo, representando a un país, a Pilar y a Loma Verde, cumpliendo el sueño de su vida deportiva.