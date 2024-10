Daniel Scioli esperó hasta el último día para visitar la 61º Fiesta de la Flor

Daniel Scioli debe ser el funcionario nacional que más veces visitó la Fiesta Nacional de la Flor. Lo hizo varias veces como gobernador, pero también cuando le tocó estar en el llano y como secretario de Turismo y Deporte. Ahora que está de nuevo en ese cargo, este domingo volvió a darse una vuelta por Escobar para visitar su emblemática exposición.

La posible visita de Scioli había sido adelantada por El Día de Escobar antes de que comenzara esta nueva edición de la Fiesta de la Flor. Incluso más: durante la inauguración, el intendente Ariel Sujarchuk confirmó ese adelanto periodístico. “Lo habíamos invitado, peor vieron cómo es Daniel, nunca se sabe para dónde va a disparar”, expresó al dar su discurso el jefe comunal, provocando sonrisas cómplices entre autoridades y público.

En efecto, la visita de Scioli se hizo esperar más de la cuenta y tuvo un formato absolutamente informal. El funcionario de Javier Milei arribó al predio de la Ciudad Floral junto a su pareja, Gisela Berger, y una comitiva de referentes locales de La Libertad Avanza, encabezados por el ex candidato a intendente Eduardo Gianfrancesco.

El presidente de la Fiesta de la Flor, quien tiene con Scioli una amable relación de varios años, recibió a sus visitantes y recorrió junto a ellos la exposición. También se sacó algunas fotos, entre ellas con quienes acompañaban a Gianfrancesco: los concejales Sandra De Boeuf y Diego Muzzio y el prosecretario de Desarrollo Institucional del Concejo Deliberante, Daniel Girotti.

Visita. Daniel Scioli recorre el pabellón principal junto a Tetsuya Hirose y Gisela Berger.

De esta manera, Scioli cumplió con su compromiso de visitar, una vez más, la Fiesta Nacional de la Flor, un hábito que prácticamente repite cada año. Aunque en esta oportunidad eligió hacerlo sin presencia de los medios y sin mostrarse junto al intendente, un hecho que se prestó a diversas interpretaciones políticas.

Reacción en el Municipio

La visita del ahora funcionario libertario a la Fiesta de la Flor no cayó del todo bien en el Palacio Municipal. Fuentes consultadas por El Día de Escobar dijeron que no los tomó por sorpresa, al tiempo que deslizaron que Scioli no cumplió con lo que le habría prometido a los floricultores.

“No nos sorprende que haya venido el último día y por tan poco tiempo. Daniel se había comprometido a brindar apoyo económico para la Fiesta de la Flor, algo que no cumplió. Quizás por eso también decidió no venir al acto inaugural”, señalaron desde el Ejecutivo, con tono de chicana y sin ocultar un dejo de malestar por la situación.